Cayetano Martínez de Irujo avanza en su cruzada legal contra la Federación de Hípica

La justicia sigue estrechando el cerco sobre el controvertido proceso electoral de la Real Federación Hípica Española (RFHE). El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido dar un paso más en la investigación de la querella presentada por Cayetano Martínez de Irujo e Ignacio Ridruejo, manteniendo viva una causa que apunta a presuntas irregularidades de hondo calado en las elecciones celebradas en febrero de 2025.

Según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar Libertad Digital, el magistrado ha citado a declarar como investigados al actual presidente de la RFHE, Javier Revuelta, así como a varios miembros clave del engranaje electoral: Íñigo Sánchez-Castrejana, Karolina Piekvtowska, Alba Rivera, Juan de Heredia y Javier de Witt. Todos ellos deberán comparecer por un presunto delito de prevaricación administrativa, en el marco de una instrucción que sigue generando una gran incomodidad en los despachos del deporte español.

Un proceso bajo sospecha

La querella, admitida a trámite el pasado mes de octubre, fue impulsada por Cayetano Martínez de Irujo en su condición de jinete federado, deportista olímpico y aspirante a la vicepresidencia federativa, junto a Ignacio Ridruejo, rival directo de Revuelta en las urnas. Ambos denunciaron un rosario de irregularidades que, a su juicio, habrían alterado de forma determinante el resultado del proceso.

Entre los hechos más graves, los querellantes señalan la exclusión presuntamente ilegal de un elevado número de clubes del censo electoral, así como la manipulación del voto por correo. Según la denuncia, la Junta Electoral habría incurrido en decisiones contradictorias, anulando votos fuera de plazo en un momento para posteriormente validarlos en circunstancias similares, en función del desarrollo del recuento.

El papel del TAD, en entredicho

Uno de los puntos más espinosos de la querella afecta al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que habría inadmitido de forma "arbitraria" los recursos presentados por Ridruejo alegando falta de legitimación. Una decisión que, según los denunciantes, contradecía precedentes del propio tribunal, como el conocido caso Villar, en el que sí se sancionó a un precandidato.

Sin embargo, en un giro llamativo, el juez Peinado ha dejado fuera de la causa al entonces presidente del TAD, Francisco de Miguel Pajuelo, a pesar de que el auto inicial sí apuntaba a un posible delito de prevaricación que le afectaba directamente. Una exclusión que rebaja, al menos de momento, el alcance institucional del caso.

Un calendario marcado por la jubilación del juez

El nuevo auto, fechado el pasado 11 de marzo, fija las declaraciones de los investigados para el próximo 5 de octubre. Una fecha que introduce un elemento singular porque, para entonces, el juez Peinado ya se habrá jubilado, al cumplir en septiembre los 72 años que marca la ley como límite para permanecer en activo.

Antes de esa cita, el magistrado ha dejado claro que pretende completar la instrucción con nuevas diligencias. En su resolución, subraya la necesidad de esclarecer tanto las circunstancias de los hechos como el grado de participación de los querellados y el eventual alcance de sus responsabilidades penales.

Denuncias de alteración del resultado

El núcleo de la querella gira en torno a la supuesta alteración del resultado electoral. Martínez de Irujo y Ridruejo sostienen que las irregularidades denunciadas afectaron directamente a la composición de la Asamblea General, con la exclusión del 38% del estamento de clubes y la modificación de hasta 14 puestos de asambleístas.

A ello se suma una presunta falta de transparencia durante el escrutinio, especialmente a partir del 30 de septiembre, cuando —según los denunciantes— comenzaron a dictarse resoluciones contrarias al propio reglamento con el objetivo de revertir un resultado inicialmente desfavorable para el actual presidente.

Un caso con derivadas en el deporte español

Aunque la causa se centra por ahora en un presunto delito de prevaricación administrativa, la querella original también incluía acusaciones de fraude electoral, falsedad documental y desobediencia a la autoridad judicial. Delitos que, de confirmarse, situarían al deporte federado español ante un escenario de enorme gravedad institucional.

En este contexto, la figura de Cayetano Martínez de Irujo emerge como uno de los principales impulsores de una batalla judicial que, más allá de la RFHE, pone el foco en las carencias del sistema de control electoral en las federaciones deportivas. Todo ello, además, en un momento en el que sigue sin desarrollarse plenamente el régimen sancionador de la nueva Ley del Deporte, un vacío que, según apuntan diversas fuentes, podría estar en el origen de situaciones como la ahora investigada.