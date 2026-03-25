Carolina Marín ya tiene "la decisión tomada" sobre el Europeo tras superar su calvario

La jugadora de bádminton española Carolina Marín, campeona olímpica en 2016, tres veces campeona mundial y siete veces de Europa, anunció este miércoles que tiene "la decisión tomada" sobre si competirá o no en el próximo Europeo, que se disputa en Huelva del 6 al 12 de abril, pero lo comunicará "más pronto que tarde" después de pasar por el quirófano hace mes y medio para lidiar con "un dolor muy punzante".
"No tengo una fecha límite. Al fin y al cabo, siempre lo he dicho, que he querido ir día a día. La decisión la tengo tomada. Por eso mismo os traslado y os cuento que más pronto que tarde sabréis la decisión definitiva", manifestó la onubense a los medios de comunicación tras el acto de conmemoración de los 20 años de Sanitas acompañando a los deportistas olímpicos y paralímpicos celebrado en el Comité Olímpico Español (COE).
En ese sentido, Carolina Marín anunció que "muy pronto" se sabrá si participará en el Campeonato Europeo de Bádminton de 2026 que se disputa en su ciudad natal. "Las sensaciones son muy buenas con mis rodillas. Otra cosa sí es cierto que no puedo decir, pero lo que os digo, más pronto que tarde sabréis noticias", insistió.
"Una aprende de todas las cosas que le va pasando durante la vida y está claro que de las tres lesiones anteriores y de las tres roturas de rodillas anteriores una ha aprendido mucho. Y ahora ya no solamente pensamos fríamente, sino que se piensa con la cabeza y con el corazón y vemos lo que es mejor para la salud", añadió.
La campeona olímpica en 2016 se vio obligada a pasar por el quirófano hace mes y medio para lidiar con "un dolor muy punzante". "Tomé una maravillosa decisión cuando hablé con el cirujano y me propuso operarme o infiltrarme. No lo dudé, quise operarme porque llevaba sufriendo durante cuatro o cinco meses y no me dejaba casi caminar ni tener una vida diaria normal", relató.
"Fue la mejor decisión porque a día de hoy estoy muy contenta con el resultado, ya no cojeo, no tengo dolor, o sea que para mí lo prioritario siempre ha sido tener vida y salud; ya luego secundario es poder hacer deporte. Ahora mismo estoy teniendo vida y de hecho hasta el humor y todo me ha vuelto a cambiar", prosiguió.
Un dolor "en la zona del menisco interno"
"Los médicos creían que era otra cosa, sobre todo por el daño que yo ya había sufrido en los Juegos de París, pero finalmente, cuando me abrieron, vieron que tenía un trocito de menisco suelto y roto. Eso fue lo que me estaba haciendo ese dolor tan punzante, y por suerte me lo pudieron quitar, incluso salió la operación mucho mejor de lo que ellos esperaban, y el resultado está siendo muy positivo", confirmó.
"Nunca he podido saber en qué porcentaje está la rodilla. Tengo limitaciones en algunos movimientos porque nunca he podido tener una máxima flexión. Vamos progresando poquito a poco, voy viviendo el día a día. Siempre pensamos en el futuro, pero nunca vivimos el presente, y desde luego que para mí uno de los objetivos de este año también era estar mucho más presente y vivirlo", zanjó.