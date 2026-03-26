Carolina Marín ha anunciado su retirada del bádminton. La jugadora onubense, que cumplirá 33 años el próximo mes junio, cuelga la raqueta después de todos los problemas físicos que viene sufriendo en los últimos tiempos, especialmente en la rodilla derecha.

"Mi camino acaba aquí", comenta Carolina en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. "Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", añade la deportista en su cuenta de Instagram.

Carolina Marín, la mayor leyenda del bádminton español que ha conseguido cotas impensables para una jugadora nacional —campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, tres veces campeona mundial en 2014, 2015 y 2018, campeona en los Juegos Europeos de Cracovia 2023 y siete veces campeona de Europa entre 2014 y 2024, siendo la jugadora más laureada de la competición—, se lesionó de gravedad en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista andaluza se rompió el cruzado y los dos meniscos en las semifinales del torneo olímpico cuando tenía la final a su alcance, y desde entonces no había vuelto a competir, sometiéndose a una nueva operación en el menisco de la rodilla derecha a principios del pasado mes de febrero.

La Federación Española de Bádminton anunció la semana pasada el regreso de Marín para el Europeo que se disputará en Huelva entre los días 6 y el 12 de abril, pero finalmente no se producirá ese anhelado regreso de Carolina en su casa.

También cabe recordar que hace tres meses, a finales de diciembre pasado, Carolina Marín anunció que dejaba las redes sociales para cuidar su salud mental. "He colapsado, necesito aislarme de verdad y pensar en mí", apuntó la onubense, añadiendo que no estaba "en mi mejor momento".

Un palmarés envidiable

El palmarés de Carolina Marín es absolutamente enviable. Toda una leyenda del bádminton —y del deporte español— que es además la única deportista no asiática que ha ganado un oro olímpico en esta complicada disciplina.

Éxitos individuales

Juegos Olímpicos : oro en Río 2016

: oro en Río 2016 Campeonatos del Mundo : tres oros (Copenhague 2014, Yakarta 2015 y Nankín 2018) y una plata (Copenhague 2023)

: tres oros (Copenhague 2014, Yakarta 2015 y Nankín 2018) y una plata (Copenhague 2023) Campeonatos de Europa : siete oros (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024)

: siete oros (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024) Juegos Europeos : Oro en Tarnów 2023

: Oro en Tarnów 2023 BWF World Tour: Ganadora de múltiples torneos Super 1000, 750 y 500, incluyendo el All England (2015 y 2024)

Éxitos por equipos

Campeonato de Europa Femenino por Equipos : bronce en Kazán 2016

: bronce en Kazán 2016 Campeonato de Europa Femenino por Equipos : bronce en Kazán 2018

: bronce en Kazán 2018 Campeonato de Europa Femenino por Equipos: plata en Lodz 2024

​Además, cabe destacar que Carolina ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, en una candidatura que fue propuesta por el director general de Casa Asia, Javier Parrondo, tomando así el relevo en este premio del atleta keniano Eliud Kipchoge —bicampeón olímpico en maratón—.