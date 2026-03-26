La halterófila Loida Zabala, ingresada en la UCI por una sepsis: "Han pedido los teléfonos por si muero"

Loida Zabala, la halterófila paralímpica, ha sido ingresada en Urgencias del madrileño Hospital Ramón y Cajal. La extremeña fue trasladada después de haberse encontrado indispuesta y una vez realizadas las pruebas necesarias, Loida ha confirmado que tiene sepsis.

Esta respuesta extrema del cuerpo a una infección puede provocar daños en los tejidos, fallos orgánicos o incluso la muerte. "Es algo más serio de lo que yo pensaba. No sabemos si me van a tener que intervenir, han pedido los teléfonos por si fallezco", ha reconocido.

En el vídeo compartido en redes sociales, la halterófila de Losar de la Vera no pierde el ánimo y afirma que "siempre me centro en el presente". Por ello cuenta que tiene dos conferencias programadas para el jueves y el viernes y ha conseguido que la dejen realizarlas de manera telemática desde la UCI. Además, reconoce que se encuentra "superanimada, vamos a ir paso a paso" viendo lo que sucede porque "nunca lo sabemos".

Una vía de escape

A sus 38 años, Zabala se proclamó subcampeona de Europa de halterofilia paralímpica (-73 kg) hace apenas 17 días y su sueño es "llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028", que serían los sextos de su carrera. Para la extremeña, el deporte es un refugio y salvavidas desde que en 2023 fuera diagnosticada con un cáncer incurable.

El comienzo de todo fue una resonancia craneal, donde encontraron varios tumores en el cerebro. Posteriormente, el diagnóstico definitivo fue un cáncer de pulmón, nueve masas cerebrales, y en hígado, riñón y vesícula biliar que estaba en estadio cuatro. Su lema para afrontar el día a día: "Quiero vivir, no sobrevivir".