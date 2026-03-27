Tiger Woods, detenido en Florida tras un accidente por conducir bajo los efectos de sustancias

El conocido deportista se ha visto involucrado en un nuevo incidente al volante. La oficina del alguacil del condado de Martin, ubicado en Florida, ha confirmado el arresto del ganador de quince majors después de protagonizar un siniestro vial en Jupiter Island. Según el reporte oficial, el conductor salió completamente ileso del percance, aunque los agentes decidieron proceder a su detención ante las sospechas de que no se encontraba en condiciones óptimas para manejar.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, un portavoz policial detalló que el sospechoso se enfrenta a cargos formales por conducir bajo la influencia de sustancias, lo que en la legislación de Estados Unidos se conoce por el acrónimo DUI, además de provocar daños a la propiedad y negarse a acatar los requerimientos legales de los agentes. En concreto, las autoridades han precisado que rechazó realizar una prueba de orina para determinar si había consumido algún tipo de estupefaciente o medicamento.

El relato policial describe que el alcoholímetro arrojó un resultado negativo, pero los efectivos desplazados al lugar observaron evidentes signos de deterioro en el comportamiento del individuo. El responsable añadió que el implicado se mostraba "letárgico en la escena" y que, si bien mantuvo una actitud cooperativa con las patrullas, en todo momento evitó hacer declaraciones que pudieran incriminarle de forma directa. Ante esta situación, permanecerá un mínimo de ocho horas en las instalaciones penitenciarias antes de poder salir en libertad bajo fianza.

El suceso se registró poco antes de las 14:00 horas. Según la reconstrucción preliminar del atestado, el todoterreno Land Rover que manejaba en solitario intentó adelantar a gran velocidad a una camioneta que llevaba un remolque acoplado. La brusca maniobra se produjo en una carretera estrecha, lo que provocó que el coche del deportista impactara violentamente contra la parte trasera del otro automóvil, acabando volcado sobre el costado izquierdo, el correspondiente a la posición del conductor.

"Se inició la investigación e, inicialmente, desde el primer momento, pareció que el conductor del vehículo podría estar bajo los efectos de alguna sustancia", sentenció el oficial encargado de atender a los reporteros. Este altercado supone un grave contratiempo en la imagen pública y la trayectoria del que fuera número uno del mundo, que en los últimos tiempos intentaba recuperar su forma física habitual tras sus conocidos problemas de salud.

De hecho, no es el primer susto grave que experimenta en las carreteras de Estados Unidos. Cabe recordar que en el mes de febrero del año 2021 sufrió un aparatoso siniestro de circulación en la ciudad de Los Ángeles que estuvo a punto de poner fin a su carrera profesional de manera abrupta. En aquella ocasión, padeció fracturas abiertas tanto en la tibia como en el peroné, lo que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y un largo periodo de rehabilitación. En la actualidad, el jugador trataba de regresar de nuevo a la alta competición profesional tras superar una grave rotura en el tendón de Aquiles sufrida en el transcurso del año 2025.