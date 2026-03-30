De Galán, Belasteguín y ahora Juan Lebrón: El rastro de incendios de Lisandro Borges

El mundo del pádel se ha vuelto afectado por un nuevo terremoto cuyo origen, de nuevo, es el polémico Lisandro Borges, figura tan influyente como controvertida en el circuito profesional. Se trata de uno de los personajes más polémicos del mundo del pádel desde que empezó a llevar torneos del World Padel Tour a Argentina en 2016, logrando meter a más de 8.000 personas en La Rural para disfrutar del torneo. Y tras ello llegaron otros torneos del WPT, además de varios eventos más en Argentina y Sudamérica. Hoy pasa a primera linea de actualidad por ser el agente del prometedor jugador argentino Leo Augsburger y haber criticado a Juan Lebrón, pero antes tuvo una pelea con el propio jugador de Cádiz o se ha metido con Alejandro Galán o Fernando Belasteguin.

En las últimas horas, Borges ha cargado con una dureza inusitada contra Juan Lebrón, actual compañero de pista de su representado, llegando a calificar al jugador gaditano de "sinvergüenza". El origen de este nuevo incendio radica en la tensión y discusión que hubo entre Lebrón y el jovencísimo Augsburger en el tercer set de las semifinales del P1 de Miami, partido que perdieron ante Agustín Tapia y Arturo Coello. Fue un "abandono" emocional de Lebrón quien se vino abajo y empezó, como suele ser habitual en él, a culpar a su compañero del resultado. Lebrón dejó de hablar con Leo, no hubo choques de manos, ni miradas, ni estrategia compartida. Recordemos que Augsburger, tiene 21 años, y acabó, como quien dice, jugando solo contra los número uno del mundo. Un comportamiento que fue cuestionado Agustín Gómez Silingo, el entrenador de los dos: "No es cuestión de pádel, es cuestión de mentalidad. Te da la mano y tú miras hacía otro lado".

Borges, que ya tuvo un encontronazo con Juan Lebrón, que ahora recordaremos, no se ha mordido la lengua para defender los intereses de su jugador a pesar de que esto pueda suponer una barrera que perjudique a la pareja. Lisandro señaló directamente a la actitud de Lebrón al que califica de "sinvergüenza" y aprovecha para señalar que es un mal compañero por todo el historial que tiene a su espalda con Stupa o Galán como últimos ejemplos.

Mr Polémicas: el caso de Ale Galán y Fernando Belasteguín

Quienes siguen de cerca el circuito saben que este tipo de salidas de tono no son nuevas en el currículum de Lisandro Borges. Su figura como promotor de torneos y representante siempre ha estado ligada a la controversia y al enfrentamiento directo con las altas esferas y los propios jugadores.

Imposible olvidar el sonado conflicto que protagonizó en 2023 con Alejandro Galán, precisamente quien fuera pareja histórica de Juan Lebrón. En aquella ocasión, Borges, en su rol de organizador, atacó sin piedad a Galán acusándole de fingir una lesión para no participar en la gira sudamericana. La acusación fue tan grave que el propio Galán tuvo que salir a desmentir categóricamente sus palabras, mostrando partes médicos. El conflicto escaló a tal nivel que la Asociación de Jugadores (PPA) emitió un duro comunicado en defensa del madrileño, pidiendo incluso la rescisión del contrato de Lisandro Borges como promotor de torneos por sus constantes faltas de respeto al colectivo de deportistas.

No ha sido el único encontronazo que ha tenido con Ale Galán. Recientemente, en el Gijón P2, Leo Augsburger sorprendió a todos por unas polémicas declaraciones en las que menospreciaba al jugador madrileño: "no soy muy fan de Galán. Le veo como un rival, no es gran cosa" y, preguntado por la diferencia entre Galán y Tapia, contestó que Tapia "nació con talento para estar en la cima y hace cosas que nadie puede hacer". Galán no dudo en responder y dijo que "es un jugador a tener en cuenta y un gran chico, pero siento que tiene un entorno muy malo desde hace un tiempo" en relación a Lisandro Borges quien asesora a Leo. Comparten, por así decirlo, un enemigo.

Si acusar de mentir a todo un número uno ya le granjeó enemigos, cruzar la línea con la mayor leyenda de la historia del pádel demostró que para Borges no hay intocables. En agosto de 2024, el promotor desató la indignación generalizada al atacar sin piedad a su compatriota Fernando Belasteguín coincidiendo con la recta final de su carrera deportiva. Tras una racha de eliminaciones de Bela, Borges utilizó su cuenta personal de Instagram para burlarse de forma visceral: "¡Tienes el retiro que mereces, perdiendo en primera ronda de cada torneo!", llegó a publicar. No conforme con eso, traspasó lo profesional para caer en el insulto personal, calificandole como "un abuelo sin físico ni golpes" y preguntándose "qué jugador podría estar tan loco como para querer jugar" a su lado. El promotor remató su ataque pidiéndole que dejara de dar "una imagen lamentable" que, según él, manchaba su carrera.

¿El principio de la pareja? Ya casi llegó a las manos con Lebrón

Es difícil imaginar que esto no vaya a afectar a Juan Lebrón y Leo Augsburger y más teniendo en cuenta el carácter de Lebrón y el de Lisandro que, para colmo, casi llegan a las manos en una pelea. En octubre del 20024, en disputar del Major de Paris, Lebron y Lisandro casi llegan a las manos en un entrenamiento y si no se produjo fue porque varios testigos evitaron que los empujones y los gritos pasaran a más.

L pregunta que hoy resuena en todos los banquillos del circuito es inevitable: ¿Significa esto el final de la pareja Lebron – Augsburger? El pádel es un deporte donde la confianza y la sintonía mental entre los dos jugadores son tan importantes como el talento con la pala. Resulta muy difícil imaginar a Lebrón saltando a la pista junto a un compañero cuyo representante acaba de tacharle públicamente de "sinvergüenza" entre otras lindezas. El tiempo, y los próximos torneos, dirán si esta herida tiene cura o si la ruptura es ya inminente.