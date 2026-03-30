Terremoto en el pádel: el agente de Leo Augsburger llama "sinvergüenza" a Juan Lebrón

Este fin de semana se viralizaron imágenes de una fuerte tensión entre Juan Lebrón y Leo Augsburger durante su derrota en el Miami P1 ante Coello y Tapia. Durante el partido contra Arturo y Agustín, Lebrón sufrió una desconexión mental entre el segundo y tercer set y, como es habitual, le echó la culpa a su compañero.

Tras perder una ventaja, el gaditano estuvo "fuera del partido" durante unos 15 minutos, lo que permitió que sus rivales encadenaran un parcial de 4-0 definitivo y el partido se resolviese. La tensión quedó patente en un descanso.

Así fue la conversación:

Leo Augsburger: "¡Pero boludo, si te estoy diciendo que la tires cruzada! No me hacés caso en una." Juan Lebrón: "¡Que no puedo, Leo! ¡Que me están cerrando el ángulo, coño! No es tan fácil como tú lo ves desde ahí." Leo Augsburger: "¡Es que no querés ganar! Estás caminando la pista, Juan. Si no tenés ganas de jugar, decímelo y nos vamos ya, pero no me hagás pasar este papelón." Juan Lebrón: "¡Escúchame bien! A mí no me digas que no quiero ganar, que llevo más años que tú rompiéndome los huevos aquí. Si fallo es porque no me sale, no porque no quiera." Leo Augsburger: "Bueno, entonces jugá, dejá de hacer gestitos cada vez que erro una yo. Que parece que todo lo que hago está mal para vos." Juan Lebrón: "Vale, vale... Vamos a jugar. Pero cállate ya y mete la bola, que nos están pasando por encima."

Pues bien, después de eso ha llegado la bomba. El agente de Leo Augsburger, Lisandro Borges, ha cargado duramente contra Lebrón en un vídeo que rápidamente se ha hecho fuerte en redes sociales. Es este:

El representante de Leo Augsburger ATACA a Juan Lebron 😳😳😨😨😲😲😲😲😲 Se va a liar…. pic.twitter.com/rFOZv2UuNr — Kaotic Padel (@KaoticPadel) March 29, 2026

"Yo comunico lo que está mal en el pádel y vos sos algo que le hace mal al pádel. Destruiste a tu entrenador el año pasado y faltaste el respeto a tu compañero. Lo que has hecho en este tercer set es tirar el partido. Eres un individuo nefasto. No sé qué vas a hacer para disculparte con Leo por tirarle el partido a la basura. Le echas la culpa a Leo. ¿Cómo puedes ser tan sinvergüenza de decir que Leo no quería ganar? El que gana los puntos es él. Tú no ganas un solo punto. No creo que Leo te deje pasar más de estas. No tienes muchas más opciones porque si pierdes a Leo no creo que vayas a ser número 1 con nadie empujando la pelota como la empujas", sentenció Lisandro.

Esto choca con lo que ocurría meses atrás cuando el propio Borges decía que esta pareja podría ser número 1 del mundo: "Juntos formarían la pareja que todos quieren ver. Ninguna otra dupla vendería más entradas, ni generaría más audiencia, ni provocaría tanta expectativa global".

Ahora veremos qué ocurre dentro de la pareja o si Juan Lebrón responde a estas durísimas acusaciones de mal compañero.