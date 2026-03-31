Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York, sancionado cinco años por dopaje

Cinco años de suspensión. Esa ha sido la sanción para Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021 y que se ha subido al podio en cuatro ocasiones en esta prueba. La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) ha confirmado esta decisión después de que el keniano diera positivo en tres controles de dopaje fuera de la competición en octubre de 2025.

El periodo de tiempo de inhabilitación comienza a contar desde el 8 de enero de 2026, quedando anulados los resultados conseguidos por Korir desde el 3 de octubre de 2025, mismo año en el que fue tercero en la maratón neoyorquina. Además de la descalificación, se le retiran las medallas, títulos, premios puntos y premios económicos.

Positivo hasta en tres ocasiones

La AIU explicó que el atleta, de 32 años, dio positivo en tres controles fuera de competición –dos de orina y uno de sangre– realizados en Kenia entre el 3 y el 21 de octubre de 2025, por la presencia de CERA, la considerada nueva EPO para aumentar los glóbulos rojos y con ello la cantidad de oxígeno que llega a los músculos, según los análisis hechos en el laboratorio acreditado de Estocolmo.

El 8 de enero de 2026 se notificó al deportista de la imputación y el 12 de enero de 2026, Korir confirmó que admitía las infracciones de las normas antidopaje y aceptaba el período de inhabilitación propuesto por lo que la AIU. La sanción irá hasta el 7 de enero de 2031. Además de ganar en 2021, Albert Torir fue segundo en la maratón de Nueva York en 2019 y 2023, tercero en 2024 y en 2025. En el maratón de Boston fue cuarto en 2023, quinto en 2024 y sexto en 2022.