El 'efecto Terminator': Joseph Baena sigue los pasos de su padre Arnold Schwarzenegger y gana su primera competición

De tal palo tal astilla. Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, ganó este fin de semana su primer título en el culturismo de élite. Con 28 años venció en tres categorías durante el NPC Natural Colorado, Denver.

Esta es la imagen del triunfo:

En su día, el hijo de Arnold habló de que su padre le apoyaría, pero jamás le ayudaría o le subiría a escalones que no merece subir: "Mi papá es de la vieja escuela; no cree en las ayudas gratuitas. Él cree que el trabajo duro rinde frutos, y yo también".

Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo Joseph Baena, quien se prepara para su primera competencia de culturismo. ¿Crees que Joseph seguirá sus pasos? 💪🏻 CC: people pic.twitter.com/iPRsoShZas — EstiloDF (@EstiloDF) March 28, 2026

El propio ‘Terminator’ confirmó este hecho: "Él es muy parecido a mí en muchos aspectos. Es un gran trabajador y tiene una actitud fantástica ante la vida. "No basta con tener un gran físico, hay que saber mostrarlo".

Además se ha podido verlo apoyando a Joseph en redes sociales: "Eres un hijo fantástico y un gran compañero de entrenamiento. Te vuelves más fuerte y más inteligente cada año y estoy muy orgulloso de ti".

Tras años de distanciamiento marcados por el escándalo de su nacimiento en 2011, Joseph Baena y Arnold Schwarzenegger han consolidado una estrecha relación basada en su pasión compartida por el fisicoculturismo y la actuación. Aunque la revelación de su identidad provocó el divorcio del exgobernador y tensiones aún persistentes con sus medios hermanos, padre e hijo se muestran hoy como aliados inseparables en el gimnasio. Arnold tuvo una relación extramatrimonial con su asistenta del hogar.