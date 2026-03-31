El secreto del éxito en natación: cómo la depilación reduce la fatiga y mejora el crono

En el deporte de alto rendimiento, la diferencia entre la gloria y el anonimato es ínfima. Para un nadador, cada detalle cuenta: desde la posición de los dedos hasta el tejido del bañador. Sin embargo, hay un ritual que precede a cada gran cita: la depilación integral. Aunque muchos lo ven como algo estético, es una decisión basada en la hidrodinámica, la neurología y la eficiencia muscular.

El agua es unas 800 veces más densa que el aire. Cualquier irregularidad en la superficie del cuerpo genera lo que en física se llama resistencia de arrastre —drag—. El vello corporal, especialmente si es abundante, actúa como una red que atrapa diminutas burbujas de aire y moléculas de agua, creando turbulencias que frenan el avance.

Al eliminar el vello, la superficie de la piel se vuelve radicalmente más lisa. Estudios indican que un cuerpo depilado puede reducir la resistencia total entre un 2% y un 5%. En una prueba de 100 metros libres, ese porcentaje es, literalmente, la distancia que separa al primero del cuarto.

El factor sensorial: 'Sentir el agua'

Más allá de la física, existe un componente neurológico vital. Al afeitarse —especialmente con cuchilla justo antes de competir—, el nadador no solo retira el pelo, sino también el estrato córneo —la capa externa de células muertas—. Esto deja expuestas terminaciones nerviosas que se vuelven hipersensibles.

Este fenómeno mejora la propiocepción. Al lanzarse a la piscina, el atleta percibe con precisión milimétrica la presión y el flujo del agua. Esta sensibilidad permite al cerebro realizar microajustes en la técnica de la brazada para optimizar el agarre, permitiendo al nadador leer el fluido a través de su propia piel.

Menos esfuerzo, más velocidad

La ciencia del deporte ha demostrado que la depilación influye en la fisiología del esfuerzo:

Reducción de lactato: Los nadadores depilados suelen mostrar una menor acumulación de lactato en sangre tras el esfuerzo, lo que se traduce en menor fatiga.

Eficiencia de oxígeno: Se ha observado un menor consumo de oxígeno (VO2) para mantener una velocidad constante, permitiendo nadar más rápido con el mismo gasto energético.

El ritual del 'Guerrero' y el efecto placebo

No podemos obviar el peso psicológico. La depilación marca el final de la fase de entrenamiento pesado —tapering— y el inicio de la competición. Sentirse suave y ligero en el agua actúa como un interruptor mental de confianza. En el deporte, sentirse rápido es el primer paso para serlo.

¿Qué método eligen los profesionales?

Aunque el rasurado con cuchilla es el favorito para obtener esa hipersensibilidad justo antes de la carrera, el láser de diodo se ha convertido en la opción preferida para la rutina diaria por varias razones:

Higiene y Salud: El cloro de la piscina irrita gravemente la piel recién rasurada. El láser evita cortes, foliculitis y vellos encarnados. Practicidad: Facilita que los bañadores de competición —que son extremadamente ajustados— se coloquen sin tirones y que los masajes de recuperación penetren mejor en la piel. Recuperación: Una piel libre de vello transpira mejor y facilita las curas en caso de rozaduras o lesiones.

¿Funciona para todos?

Para el nadador ocasional, los beneficios son imperceptibles. La depilación es una ventaja real cuando la técnica es excelente y la velocidad es lo suficientemente alta como para que la resistencia del agua se convierta en el obstáculo principal. Otros deportistas, como ciclistas y futbolistas, también se unen a esta práctica, aunque en su caso es más por facilitar la cicatrización de heridas tras las caídas que por pura hidrodinámica.