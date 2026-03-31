Tiger Woods, cazado con un potente analgésico en el accidente: "Tenía los ojos inyectados en sangre"

Tiger Woods llevaba en un bolsillo del pantalón dos pastillas de hidrocodona —un potente analgésico opioide—, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica" al ser detenido en el accidente de tráfico que sufrió el pasado viernes en Florida.

Así lo ha revelado este martes la Oficina del Alguacil del Condado de Martin, en un parte de arresto, difundido ahora a los medios, que añade que el golfista estaba "sudando fuertemente" pese a estar en un vehículo, un Ford F-150 blanco, con aire acondicionado, además de hablar de forma "inusual" con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

Aunque el deportista dio negativo a consumo de alcohol, se negó a una prueba de orina para detectar otras sustancias y los policías encontraron dos píldoras de hidrocodona en el bolsillo izquierdo de su pantalón, según ha desvelado el informe. Este medicamento es un analgésico aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) para tratar dolor crónico severo, pero también es un opioide "documentado en reportes nacionales de laboratorios criminales" usado para "uso y abuso ilícito", según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Según ha añadido el informe policial, Tiger Woods, de 50 años, se tambaleaba al caminar y confesó que toma medicamentos que requieren prescripción médica. "Con base en mis observaciones de Woods, cómo realizaba sus ejercicios (para la prueba de alcohol) y, con base en mi entrenamiento, conocimiento y experiencia, creí que sus capacidades normales eran disfuncionales, y no era capaz de operar con seguridad un vehículo", escribió la oficial Tatania Levenar.

En contraste, el deportista dijo a las autoridades que él estaba mirando su teléfono y cambiando el dial de la radio del coche durante el choque, lo que provocó el accidente en la localidad de Isla de Júpiter.

El ganador de 15 majors conducía un todoterreno a gran velocidad sobre las 14:00 hora local del viernes pasado cuando intentó adelantar a una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler pequeño y, ante el volantazo para esquivarlo, volcó lateralmente y se vio obligado a salir por una de las ventanillas.

La policía detuvo poco después al golfista, que quedó en libertad esa madrugada después de haber pasado varias horas en prisión tras el accidente de tráfico.