Exhibición extraterrestre de Pogacar en el Tour de Flandes

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha conquistado este domingo su tercer Tour de Flandes, en una 110ª edición, de 278,2 kilómetros entre Amberes y Oudenaarde (Bélgica), en la que logró dejar atrás a sus rivales con una sensacional arrancada a 57 kilómetros de meta, todo para encadenar su cuarto monumento consecutivo y alzar el duodécimo de su carrera.

En el primer paso por el Oude Kwaremont, el vigente campeón del Tour de Francia se lució con uno de los movimientos más lejanos en De Ronde, al que solo pudieron responder el holandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), los belgas Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek). Quedaban 57 kilómetros todavía por delante.

Sin embargo, poco a poco fueron cayendo todos menos Van der Poel, que resistió en el Koppenberg y en el Oude Kruisberg y que solo claudicó en el último paso por el Viejo Kwaremont, a 18 kilómetros de la llegada, cuando Pogacar cambió de ritmo y emprendió su camino en solitario hacia la meta.

Otra '𝑹𝒐𝒏𝒅𝒆' por favor 🍻 Pogacar suelta a Van der Poel en el último paso por el Kwaremont y quiere volver a ganar con el maillot arcoíris.#RVV26 pic.twitter.com/AKIb2v4hYF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026

Finalmente, Pogacar completó su aventura en 6:20:07, con 34 segundos por delante del nieto de Raymond Poulidor y 1:11 por delante de Evenepoel. Van Aert, a 2:04, y Pedersen, a 2:48, cerraron el Top 5 de la clásica belga y segundo monumento —las cinco carreras clásicas con más historia— de 2026.

RENDIDOS A TADEJ POGACAR. El campeón del mundo firma su tercer Tour de Flandes, el duodécimo Monumento, el cuarto consecutivo... y tan solo deja la incógnita de si será capaz de ganar los cinco en un mismo año. 🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #RVV26 pic.twitter.com/ouzJyoEUGu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026

Con este triunfo, el esloveno, que ya celebró este año la conquista de la Milán-San Remo y la Strade Bianche, vence en De Ronde por tercera vez (2023, 2025 y 2026) e iguala a Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen y Fabian Cancellara, que también ganaron la carrera en tres ocasiones.

Así, añade un nuevo monumento a los once que poseía hasta ahora: cinco Giros de Lombardía, tres Lieja-Bastoña-Lieja y una Milán-San Remo, además de los dos Tour de Flandes anteriores. Solo le resta la París-Roubaix para completar los cinco monumentos del ciclismo. Con estos 12 entorchados, desempata con el belga Roger de Vlaeminck (11) y se sitúa solo por detrás del mítico Eddy Merckx, que atesora 19 monumentos.