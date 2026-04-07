Pogacar y Evenepoel, a un paso de la inhabilitación por saltarse un paso a nivel

Pogacar se proclamó campeón del Tour de Flandes mientras Evenepoel ocupó la tercera posición en la prueba masculina. Ahora, ambos ciclistas se encuentran entre aquellos que podrían ser sancionados tras saltarse un semáforo rojo en un paso a nivel. El incidente se produjo después de recorrer los primeros 65 kilómetros de la carrera, en Wichelen, una comuna de la región de Flandes.

En esos momentos, el segundo 'Monumento' de la temporada tuvo que ser neutralizado brevemente y se retrasó durante unos minutos debido a que la mitad del pelotón quedó detenido en el paso a nivel. Sin embargo, unos 30 corredores continuaron cuando se bajaron las barreras, entre ellos Pogacar y Evenepoel, pese al aviso visual mediante luz roja y también sonoro. Además, el Jurado Técnico intentó pararles.

La Fiscalía de Flandes Oriental tiene previsto identificar a los corredores del grupo de cabeza e imponerles sanciones. Los ciclistas podrían ser inhabilitados para competir durante al menos ocho días y recibir multas que se situarían en la horquilla de 400 a 5.000 euros. En el peor de los casos, aunque poco probable, podría suponer la descalificación.

"Si nos ceñimos al reglamento, automáticamente estás descalificado" "No se ha apurado como en otras ocasiones, tampoco hay que ser tan estrictos" 🎙️ Las opiniones de @Juan_Clavijo_ y @albertocontador sobre la polémica del paso a nivel.#RVV26 pic.twitter.com/RcCX5Z2L8p — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026

El Reglamento del Deporte Ciclista especifica con claridad que está "terminantemente prohibido cruzar un paso a nivel cuando la barrera está bajada o bajándose, o cuando las señales luminosas y acústicas de aviso están activadas". Sin embargo, el propio espíritu de la normativa establece a su vez que, si varios corredores logran cruzar antes de que se cierren las barreras y otros no, se consideraría un incidente de carrera.

La defensa de Pogacar

Tadej explicó que "no fue agradable" ya que iban en bicicleta y, de repente, "tres tipos se lanzaron al medio de la carretera y empezaron a hacer señas para que parásemos". Y se preguntó: "¿Cómo se puede parar en un segundo?" En ese sentido, el campeón esloveno cree que se podría haber evitado deteniendo a los ciclistas "antes y no a 10 metros del paso a nivel". "Tres tipos se lanzan a la carretera, pensé: 'Quizá sean manifestantes o algo así, como si estuviera pasando algo loco'", zanjó.

Mientras esperan que se tome una decisión, tanto Tadej Pogacar como Remco Evenepoel han sido sancionados por otras razones. El esloveno recibió una multa de 500 francos suizos –unos 540 euros– y la retirada de 25 puntos UCI por "desechar residuos fuera de las zonas designadas". En el caso de Evenepoel, deberá pagar 200 francos suizos –unos 215 euros– por "alimentación irregular" al utilizar un bidón con adhesivo durante un tramo no estipulado para ello.