Los secretos de la Chaqueta Verde y el exclusivo club del Masters de Augusta

La Chaqueta Verde, el símbolo del Masters de Augusta. Esta americana tintada con el código 342 del Pantone, el 'verde Masters', se entrega desde 1949 al ganador del torneo junto a la Medalla de Oro. Además, su nombre se graba en el Trofeo de Maestros y se le otorgan privilegios deportivos únicos: invitación de por vida al Masters, exenciones en los otros tres Majors y cinco años de participación garantizada en The Players Championship.

Aunque solo el vigente campeón puede sacarla del club, Seve Ballesteros se la trajo a España y la conservó en su casa de Pedreña. Fueron dos años en los que Ballesteros ganó la Chaqueta Verde: 1980 y 1983. Posteriormente, José María Olazábal la consiguió en 1994 y 1999. Sergio García, en 2017, y Jon Rahm, en 2023, han sido los otros españoles que han conseguido hacerse con el Masters de Augusta.

Uno de los grandes actos es la tradicional Cena de Campeones, donde acuden todos los vigentes campeones de la historia del torneo ataviados con la chaqueta verde. Tiene lugar antes del inicio del torneo con un menú que escoge el campeón actual.

Un club limitado, secreto e identificado

A los socios también se les puede ver con la chaqueta verde que se enfunda al ganador del Masters; se trata de una 'réplica' y actúa como distinción. Deben pagar 250 dólares –unos 215 euros– para adquirirla y llevarla durante el Major. Cabe destacar que para ser socio solo se puede acceder por invitación y en el selecto club que conforman unas 300 personas es difícil conocer la identidad de cada una.

En caso de recibir el privilegio, la cantidad que hay que desembolsar oscila entre 40.000 y 500.000 dólares –de unos 34.000 a 425.000 euros–. Se trata de un amplio margen, ya que Augusta National no publica oficialmente sus tarifas. A esa cuota inicial hay que sumar una cuota anual que puede oscilar entre 10.000 y 50.000 dólares –entre 8.000 y 42.000 euros–, dependiendo de la categoría del miembro.

Algunos de sus miembros más famosos son los empresarios multimillonarios Bill Gates, Warren Buffett, Dirk Ziff y Stanley Druckenmiller, así como Pete Coors, expresidente del imperio cervecero Coors, y Hugh McColl, primer consejero delegado del Bank of America. A esta lista se suma Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander.

Distinciones y normas

Ser miembro del Augusta National Golf Club permite utilizar instalaciones privadas, incluido el restaurante, las suites de alojamiento y la histórica Butler Cabin, así como jugar en uno de los mejores y más cuidados campos del mundo, entre otras cosas. Cabe destacar que, durante los meses finales de otoño e invierno, ese último privilegio citado se elimina para realizar el cuidado del campo de cara al próximo torneo.

Por otro lado, existen reglas estrictas como llevar una vestimenta formal, nada de teléfonos móviles, mantener máxima discreción y cero ostentación. Además, se debe colaborar en las labores del club, actualmente presidido por Fred Ridley, un gran golfista a nivel amateur y abogado de profesión.