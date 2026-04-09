El calvario de Damien Touzé en el Tour de Omán: "Dile a nuestro hijo que le quiero"

El pasado mes de febrero se disputó la 15ª edición del Tour de Omán, competición en la que el ciclista del Cofidis Damien Touzé sufrió una grave caída y estuvo a punto de perder la vida. El francés sufrió una fractura de pelvis y de fémur, además de romperse el bazo. Después de recuperarse de este accidente, Touzé ha concedido una entrevista a L'Équipe en la que ha contado los difíciles momentos que atravesó y cómo lo vivió su familia.

Touzé reconoció que en un primer momento no reconoció la gravedad de las lesiones y relató la traumática experiencia con una mezcla de miedo e incertidumbre: "Tenía la sensación extraña de que me estaba yendo. Tras la caída, no me sentía mal pero cuando llegó Gorka Gerrikagoitia, uno de los directores deportivos del Cofidis, vi que su cara no era de tranquilidad. No quería quedarme solo y tenía miedo en un país que no conocía", dijo.

Además, explicó que "el hospital al que me llevaron era bastante improvisado, sin máquina de rayos X y solo me dieron puntos en el muslo. Los médicos se afanaron y yo sabía que era grave, aunque el dolor me tuvo un poco perdido".

Momentos agónicos para su familia

La vida del ciclista llegó a correr verdadero peligro tras cambiar de hospital. Allí le detectaron que tenía el bazo roto, provocándole una temperatura corporal de 40 grados y más de 100 pulsaciones por minuto en reposo. "Fue aterrador, sentía que no había nadie que pudiera ayudarlo, pero la doctora del Cofidis Annemie Batjoens le salvó la vida", declaró Jean Philippe Yvon, tío de Touzé, ya que fue quien se dio cuenta del peligro.

Por otro lado, Sofia Six, su mujer, contó cómo se enteró de lo ocurrido mientras trabajaba y las sobrecogedoras palabras del francés: "No estaba viendo la carrera. Cuando Damien me llamó, yo no sabía que se había caído y estaba llorando. Me dijo: ‘Voy a morir, dile a nuestro hijo que le quiero’. Me explicó que en el hospital le diagnosticaron fractura de pelvis y de fémur. Le tranquilicé, le dije que no se podía morir de eso. Pero en el fondo sentía que era más grave".

Incertidumbre de no despertar

Touzé tuvo que pasar por quirófano, pero antes se despidió de su mujer ya que el médico de Omán se mostró sincero con él y le comentó que "podía que no despertase nunca más": "Me negué a creérmelo y no quería llamar a mi mujer, quería esperar al día siguiente, pero el médico me dijo: ‘Puede que no hables con ella nunca más’. Y entonces llamé para despedirme".

Después de la operación, el ciclista fue trasladado a Bélgica para ser tratado en un hospital de Roeselare, donde subsanaron algunos de los errores cometidos en la intervención quirúrgica realizada en Omán.

Una persona importante

Annemie Batjoens, la doctora del Cofidis, tuvo un papel muy importante. "Me informaron de la lesión en la pierna pero después vi que lo más grave era la lesión abdominal. El primer hospital al que fue era muy pequeño para tratar ese tipo de lesiones y no quería dejar solo en esas condiciones". Asimismo, la doctora confía es que el accidente sirva a los equipos para darse "cuenta de la importancia de las buenas condiciones para la atención médica a los ciclistas".

Raphael Jeune, mánager del Cofidis, también destacó el papel de Batjoens: "Sin Annemie, Damien ya no estaría aquí. Al irse de Omán creo que se sintió como si hubiera dejado a su hijo". La recuperación de Damien Touzé continúa en su casa de Bélgica.