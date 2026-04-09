La intrahistoria de la pelea cancelada de Topuria: Dana White retrata al ruso Makhachev

El combate que prometía paralizar el mundo de las artes marciales mixtas se ha convertido en una tormenta de declaraciones cruzadas. La posible pelea entre Ilia Topuria y Islam Makhachev, dos de los mejores peleadores libra por libra, no solo no se celebrará a corto plazo, sino que ha desatado un conflicto público sobre las razones de su cancelación. Y en medio del cruce de acusaciones, ha intervenido una voz clave: Dana White.

La pelea estaba destinada a ser uno de los grandes eventos del año dentro de la Ultimate Fighting Championship. El escenario, además, elevaba aún más las expectativas: una velada en la Casa Blanca que prometía hacer historia.

Durante semanas, el enfrentamiento entre Topuria y Makhachev fue el gran deseo de los aficionados. Un duelo entre campeones, estilos opuestos y con un enorme impacto mediático. Pero, de un día para otro, todo cambió.

La versión de Topuria

Según explicó Ilia Topuria, la pelea estaba prácticamente cerrada. Sin embargo, el giro llegó cuando le informaron de que su rival no podría competir por una lesión.

El luchador hispano-georgiano sostiene que se fue a dormir pensando que el combate era inminente y que, al despertar, descubrió que Islam Makhachev no estaría disponible. Para él, el motivo es claro: una baja médica que frenó el enfrentamiento.

Once again Islam comes up with an excuse. This time it’s an injury.

I always knew I would be part of the White House event. Even when the UFC told me at one point that they wouldn’t count on me for the event, I knew it was part of the negotiation.

When they finally told me I… — Ilia Topuria (@Topuriailia) March 10, 2026

La acusación de Makhachev

La versión del ruso es completamente distinta. Islam Makhachev asegura que aceptó la pelea desde el primer momento y que fue Topuria quien dio un paso atrás.

I’m tired of hearing made-up stories from Topuria and his team.

I got the call and accepted the fight at the White House. The next day, I was told he asked for an unrealistic purse. The UFC declined, and he pulled out. That’s it nothing more to it.

Even his manager confirmed it.… — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) April 7, 2026

Según su relato, el problema fue económico. El daguestaní afirma que su rival pidió una bolsa demasiado elevada, que la UFC rechazó, y que eso provocó su retirada de la negociación. "Eso es todo", llegó a afirmar, visiblemente molesto por lo que considera una narrativa falsa.

Dana White entra en escena

Ante la confusión y el ruido generado en redes sociales, la intervención de Dana White era inevitable. Y su respuesta fue tajante.

El máximo responsable de la UFC desmintió directamente la versión de Makhachev, asegurando que no es cierto que Topuria rechazara el combate por motivos económicos. Una declaración breve, pero suficiente para reactivar el debate y poner en duda el relato del campeón ruso.

Por tanto, ahora y con tres versiones distintas —la de Topuria, la de Makhachev y la de la UFC—, resulta difícil determinar qué ocurrió realmente.

Las negociaciones en este tipo de combates suelen desarrollarse con gran hermetismo, lo que deja espacio a interpretaciones y conflictos públicos cuando algo falla. Lo único claro es que el combate no se celebrará… al menos por ahora.

Un sustituto de alto nivel

Mientras tanto, Ilia Topuria ya tiene nuevo rival. Se enfrentará a Justin Gaethje en el evento programado. Un combate atractivo, sin duda, pero lejos del impacto que habría tenido el duelo contra Makhachev.

Porque lo que estaba en juego era histórico: la posibilidad de que Topuria aspirara a un tercer cinturón en distintas categorías, algo nunca visto en la UFC.

Pese a la polémica, todo apunta a que el enfrentamiento entre Topuria y Makhachev es solo cuestión de tiempo. Ambos representan la élite del deporte, tienen cuentas pendientes y el interés del público no ha hecho más que crecer tras este episodio.

En la UFC, donde el espectáculo va más allá del octágono, este tipo de tensiones no hacen más que alimentar la narrativa. El combate que no fue ya ha dejado su huella. Ha generado debate, ha dividido a los aficionados y ha puesto de relieve las complejidades internas de un deporte donde el negocio y el espectáculo van de la mano. Y aunque esta vez no se verán las caras, la sensación es clara: cuando finalmente ocurra, será mucho más que una pelea.