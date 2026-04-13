Así fue la reacción de Sergio García que acabó con su driver partido en Augusta

La actuación de Sergio García durante el tee del hoyo 2 en la cuarta jornada del Masters de Augusta ha cobrado especial protagonismo y no por su épica. El español rompió su driver como consecuencia del momento de frustración que estaba atravesando. El hecho ocurrió después de un golpe de salida que se fue al búnker y tras golpear un par de veces el tee box –que obligó a varios trabajadores a repararlo–.

Seguidamente, se acercó a una nevera portátil que había cerca y le dio un fuerte golpe con su palo, provocando que el driver se rompiera por la mitad. Sergio García caminó por la calle y cargó la bolsa de palos de Jon Rahm como un caddie. El castellonense jugó los 16 hoyos restantes con 13 palos. "Sinceramente, a lo mejor he hecho menos golpes de los que hubiera hecho con el driver", aseguró irónicamente.

El ganador de la chaqueta verde en 2017 no está contento con su rendimiento y no se ha encontrado a gusto durante toda la semana: "A lo mejor mis expectativas son incorrectas porque son las mismas que cuando tenía 25 años", afirmó un día antes de poner punto y final a la participación en Augusta.

🚨😠🏌️ #LIVID — Following a poor drive, LIV Golf star, Sergio Garcia tore up the tee box and then proceeded to break his driver on a cooler 🫨 pic.twitter.com/NksAw9HfSG — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) April 12, 2026

El presidente del comité de competición del Masters, Geoff Yang, habló con Sergio en el tee del hoyo 4 y le dio una advertencia de acuerdo con el código de conducta tras destrozar su driver y provocar daños en la nevera que contenía la bebida para los jugadores.

Incertidumbre en el futuro

El viernes, incluso dejó caer que se le pasaba por la cabeza la retirada: "Es una hazaña poder pasar el corte jugando tan mal o con sensaciones tan malas. ¿Cuándo va a cambiar esto? Es lo que más me preocupa, porque pegarle como le estoy pegando a la bola me trae pensamientos que no son de los más bonitos", dijo Sergio García, haciendo el gesto de colgar la bolsa.

"Nos vamos acercando, cada vez estamos más cerca", respondió a la pregunta de un periodista sobre qué quería decir. "No es un calentón de ahora. Si fuera un día, una semana, dos semanas, pero no cuando llevas cuatro meses y no sabes cuándo va a terminar… ni si va a terminar. Estoy fallando por los dos lados, por la izquierda y por la derecha, y eso es lo peor", añadió.