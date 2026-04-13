Polémica en la natación mundial al devolver la bandera a Rusia en medio de la guerra

La Federación Internacional de Natación, World Aquatics, ha dado un giro significativo a su política deportiva al levantar el veto que pesaba sobre los deportistas de Rusia y Bielorrusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. A partir de ahora, los atletas de ambas nacionalidades podrán competir en igualdad de condiciones, recuperando el derecho a utilizar sus símbolos nacionales, como bandera, himno y equipaciones oficiales.

La decisión, anunciada tras una reunión del Consejo del organismo, supone el regreso pleno de estos países a las competiciones internacionales de natación, waterpolo o saltos. Hasta ahora, los deportistas rusos y bielorrusos solo podían participar bajo la condición de neutrales... Recordemos que esta medida fue adoptada tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, algo que aisló parcialmente a Rusia del deporte internacional.

La decisión actual no ha sido algo repentino, sino algo totalmente premeditado; de hecho, World Aquatics ya había comenzado a flexibilizar su postura en categorías inferiores, permitiendo la participación de jóvenes atletas bajo condiciones menos restrictivas. Esta evolución anticipaba una apertura que ahora se consolida también en la categoría absoluta.

De hecho, según explicó el presidente del organismo, Husain Al Musallam, la prioridad ha sido mantener el deporte al margen de los conflictos políticos. En este sentido, defendió que durante los últimos años se ha logrado que las competiciones se desarrollen sin interferencias externas, garantizando un entorno seguro y neutral para los deportistas.

"Las piscinas deben seguir siendo espacios de encuentro pacífico", vino a resumir el dirigente kuwaití, subrayando la intención de preservar la esencia del deporte como punto de unión entre países, incluso en contextos de tensión internacional.

¿Por qué se les readmite ahora?

Esta decisión no está exenta de polémica. El motivo es que el levantamiento del veto se produce mientras el conflicto en Ucrania continúa activo, lo que ha generado críticas en algunos sectores que consideran prematuro devolver la plena representación a Rusia y Bielorrusia en el ámbito deportivo.

Desde el organismo internacional se ha querido matizar que la readmisión no implica una ausencia total de controles. De hecho, los atletas deberán cumplir con estrictos requisitos antes de poder competir. Entre ellos, destaca la obligación de superar al menos cuatro controles antidopaje consecutivos realizados en colaboración con la International Testing Agency, así como una revisión de antecedentes por parte de la Unidad de Integridad de la propia federación.

Este sistema de verificación no es nuevo. Durante el periodo de restricciones, más de 700 evaluaciones fueron realizadas a deportistas rusos y bielorrusos para garantizar el cumplimiento de las normas. Ese seguimiento ha servido como base para justificar ahora su reincorporación plena.

Además, con esta medida, ambos países recuperan todos sus derechos como miembros dentro de la estructura de World Aquatics, conforme a su normativa interna. Esto implica no solo la participación deportiva, sino también la representación institucional en el organismo.

El regreso de Rusia y Bielorrusia al panorama competitivo abre un nuevo escenario en el deporte acuático internacional. La presencia de sus atletas, tradicionalmente competitivos en múltiples disciplinas, podría alterar el equilibrio en futuras competiciones y aumentar el nivel de exigencia.