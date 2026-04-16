Sin barreras a los 90 años. El atleta español Manuel Alonso demostró en los Campeonatos de Europa Máster Indoor celebrados en la ciudad polaca de Toruń que la edad muchas veces es tan solo un número y que se pueden seguir batiendo récords.

La primera prueba a la que se enfrentó fue la de 800 metros. En esta categoría logró batir la mejor marca del mundo con un registro de 3:34.22. Esto supuso una mejora de ocho segundos de la marca del canadiense Earl Fee, un atleta que hace escasos días rompió el récord mundial en la categoría M95 de 200 metros a los 97 años.

Manuel Alonso no se conformó y superó otra marca, esta vez en 1.500. Lo hizo parando el reloj en poco más de siete minutos –7:00:81– una mejora de casi 55 segundos respecto a la anterior plusmarca de Radnaa Tseren, atleta de Mongolia.

En conjunto, España realizó un gran papel, con 121 medallas: 32 oros, 48 platas y 41 bronces, lo que la aupó al cuarto lugar por número de podios, por detrás de Alemania –296–, Polonia –222– y Reino Unido –189–. Además, se batieron 20 récords de España y tres del mundo.

La historia con el atletismo

Manuel Alonso no comenzó pronto en el mundo del atletismo. La chispa por este deporte se despertó a los 42 años, mientras veía el Maratón de Madrid: "Me gustó tanto que decidí correrlo al año siguiente", reconoció en eldiariodeltriatlon.es. Después de doce años corriendo maratones, decidió dejarlo y cambiar de distancia.

En la actualidad suele hacer entre 60 y 70 km semanales, fuerza, estiramientos y 400 abdominales diarios. Y, según asegura, "lo más importante es mantener la ilusión, hacer algo que te guste y a mí entrenar y competir en atletismo me llena de vida".