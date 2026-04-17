Las Rozas celebra la IV Carrera Solidaria de la Fundación Elena Tertre contra el osteosarcoma

La localidad madrileña de Las Rozas acogerá el próximo domingo 19 de abril la IV Carrera Solidaria Fundación Elena Tertre, que apoya la investigación del cáncer infantil y en especial del osteosarcoma, un cáncer de hueso común en adolescentes. En palabras de sus responsables, "la fundación está dedicada a todas las personas que soñamos con el día en que se encuentre la cura del osteosarcoma, un cáncer que muchos niños no logran superar".

Como en las tres ediciones anteriores, la cita es en la Dehesa de Navalcarbón, en Las Rozas, donde se podrá participar en las carreras de 8 o 4 kilómetros, la marcha familiar o las infantiles.

Cada participante recibirá una camiseta y una bolsa, y, como ya es tradición, no faltarán la zumba en familia, una rifa solidaria con grandes premios y hasta una zona de masaje. Aunque lo más importante de todo será el ambiente festivo que siempre ha caracterizado a esta prueba.

La Carrera Solidaria Fundación Elena Tertre no es solo una carrera, sino una oportunidad para ayudar a la investigación del osteosarcoma, la musicoterapia hospitalaria y dar apoyo a familias. Por ello, cada inscripción se transforma en ayuda real.

Las inscripciones, que están a punto de cerrarse, pueden hacerse en el siguiente enlace: Carrera solidaria Fundación Elena Tertre.