Un robot pulveriza el récord del mundo humano de media maratón en las calles de Pekín

La frontera entre tecnología y deporte se ha difuminado en Pekín. La segunda edición de la media maratón que enfrenta a humanos y robots ha dejado un resultado que parecía impensable hace solo unos años: las máquinas han superado a los corredores de élite. En el distrito tecnológico de Yizhuang, los androides no solo ganaron la carrera, sino que pulverizaron los registros conocidos hasta ahora.

El gran protagonista fue el robot Qitian Dasheng, que cruzó la meta con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, convirtiéndose en el ganador oficial. Aún más rápido fue Shandian, que completó el recorrido en 48 minutos y 19 segundos, aunque su marca fue ajustada por reglamento al tratarse de un sistema con control remoto.

Estas cifras sitúan a los robots por delante del récord humano vigente, establecido recientemente por Jacob Kiplimo con un tiempo de 57 minutos y 20 segundos. La diferencia no es menor: por primera vez, una máquina corre más rápido que cualquier persona en esta distancia.

🥇🥈🥉HONOR's humanoid robots swept the top 3 places in today's 2nd humanoid robots half-marathon in Beijing! The champion "Flash" finished the 21 km race in just 50:26, smashing the men's human half-marathon world record of 57:20. Last year, in the first half-marathon, the… pic.twitter.com/9ztHmK6crw — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) April 19, 2026

Evolución en tiempo récord

El avance de la robótica queda reflejado en la comparación con la edición anterior. En 2025, el mejor robot necesitó más de dos horas y cuarenta minutos para completar la media maratón. Apenas un año después, los tiempos se han reducido en casi dos horas, una mejora que evidencia el ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico.

Más de un centenar de equipos participaron en esta edición, frente a los pocos prototipos del año anterior. Además, el recorrido urbano —de 21,0975 kilómetros— incluyó curvas, pendientes y tramos estrechos diseñados para poner a prueba la estabilidad, la autonomía y la capacidad de adaptación de los robots en condiciones reales.

Más allá de la velocidad

El evento no es solo una competición, sino un laboratorio a gran escala. Ingenieros y desarrolladores utilizan esta prueba para evaluar sistemas de movilidad, resistencia energética y toma de decisiones en tiempo real. Tecnologías como la refrigeración líquida, la optimización de zancada o los algoritmos de equilibrio han sido clave para alcanzar estos resultados.

El rendimiento mostrado abre la puerta a nuevas aplicaciones. Desde tareas industriales hasta servicios urbanos o seguridad, la capacidad de los robots para moverse con rapidez y eficiencia en entornos complejos los convierte en herramientas cada vez más versátiles.

La carrera humana, en segundo plano

Mientras tanto, la competición entre humanos quedó eclipsada. El corredor chino Zhao Haijie ganó la prueba masculina con 1:07:47, y Wang Qiaoxia se impuso en la femenina con 1:18:06. Aunque son marcas destacadas, la atención se centró en el rendimiento de las máquinas.

Este contraste refleja un cambio de paradigma: el deporte, tradicionalmente símbolo de los límites humanos, empieza a compartir protagonismo con la inteligencia artificial y la ingeniería avanzada.

Un futuro cada vez más cercano

La carrera de Pekín forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la robótica como sector clave. Empresas líderes están acelerando el desarrollo de humanoides capaces de operar en entornos reales, y este tipo de competiciones sirven como escaparate y banco de pruebas.

Lo ocurrido en Yizhuang no es solo una curiosidad tecnológica, sino un anticipo del futuro. Si hoy los robots pueden superar a los humanos en una media maratón, mañana podrían desempeñar funciones que hasta ahora parecían exclusivas de las personas.

El hito marca un antes y un después. La pregunta ya no es si las máquinas alcanzarán a los humanos en determinadas capacidades, sino hasta dónde podrán llegar.