Como recordó Nelson Mandela, "el deporte tiene el poder de cambiar el mundo", y bajo esa idea se celebró una gala que convirtió a Madrid en el epicentro global del deporte. La capital española alumbró a sus nuevos héroes en la 26ª edición de los Premios Laureus, donde Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron reconocidos como los mejores deportistas de 2025. La ceremonia, celebrada en el Palacio de Cibeles, reunió a grandes figuras y confirmó el papel del deporte como motor de inspiración, unión y cambio.

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con su característica estructura de vidrios triangulares, fue el escenario de una noche que se retransmitió a 190 países. Con esta gala, Madrid reafirmó su condición de capital deportiva mundial, en un contexto marcado por la llegada de grandes eventos internacionales. La gala estuvo conducida por Novak Djokovic y Eileen Gu, que tomaron el relevo de anteriores anfitriones y aportaron prestigio a una ceremonia consolidada como los "Oscar del deporte".

Recordemos que estos premios, votados por 69 leyendas que forman parte de la Academia Laureus, volvieron a destacar por su exigencia y prestigio. La estatuilla, diseñada por Cartier y valorada en 200.000 euros, simboliza la excelencia deportiva y fue entregada a once figuras destacadas.

Alcaraz, el rey de la noche

Carlos Alcaraz fue el gran protagonista tras firmar un 2025 excepcional. El tenista español conquistó Roland Garros y el US Open, además de sumar otros seis títulos, firmar una racha de 24 victorias consecutivas y terminar como número uno del mundo por segunda vez en su carrera. Este rendimiento le valió su segundo Laureus, tras el de deportista revelación en 2023.

El murciano, que acudió con protección en el antebrazo por una lesión que le ha hecho renunciar a participar en el Mutua Madrid Open, recibió el premio de manos de Iker Casillas y Luis Figo. En su discurso, destacó la emoción de formar parte de una lista de leyendas del deporte y subrayó el valor que tiene este reconocimiento, especialmente por ser otorgado por figuras que han marcado la historia.

Por su parte, la también tenista Aryna Sabalenka fue reconocida como Deportista Femenina del Año tras una temporada en la que consolidó su dominio en el circuito WTA. Ganadora del US Open y finalista en Australia y Roland Garros, la bielorrusa se mantuvo como número uno durante todo el año.

Visiblemente emocionada, Sabalenka destacó el honor de compartir reconocimiento con grandes campeonas de la historia. Su temporada supuso su consolidación definitiva en la élite del tenis mundial, siendo una de las grandes referencias del circuito.

Más estrellas en una noche de premios

La gala también reconoció a otras figuras destacadas del deporte mundial. Lamine Yamal fue premiado como mejor deportista joven, consolidando su proyección tras haber sido revelación el año anterior. Toni Kroos recibió el galardón a la inspiración deportiva, destacando su labor fuera del campo.

2026: Mejor Deportista Joven del Mundo

2025: Mejor Deportista Revelación 📸 @LaureusSport pic.twitter.com/msMh3Ohp4k — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 20, 2026

Por su parte, el Paris Saint-Germain fue elegido equipo del año, mientras que Lando Norris fue reconocido como revelación tras proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1. Rory McIlroy fue premiado por su regreso tras conquistar el Masters, y Chloe Kim como mejor deportista de acción. El nadador paralímpico Gabriel Araújo también fue distinguido por sus logros.

En el ámbito social, la iniciativa Fútbol Más recibió el premio Sport for Good por su labor educativa en varios países. La gala se cerró con el reconocimiento a la trayectoria de Nadia Comaneci, una figura histórica que transformó la gimnasia.

Madrid, capital del deporte mundial

La celebración de los Laureus consolidó a Madrid como uno de los grandes centros del deporte internacional. Con eventos como el Mutua Madrid Open y la llegada de competiciones globales, la ciudad refuerza su papel como referente. La gala no solo premió el talento, sino que también puso en valor el y su capacidad para generar cambio, tal como señaló Mandelaimpacto social del deporte.

En este escenario, Alcaraz y Sabalenka emergen como los grandes símbolos de una nueva generación que domina el tenis mundial. Su reconocimiento en Madrid no solo premia sus éxitos, sino que también proyecta su influencia como referentes globales dentro y fuera de la pista.