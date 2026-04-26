El dineral que se lleva Sawe tras batir el récord del mundo en maratón y bajar de las dos horas

Más allá de lo deportivo, lo económico. El keniano Sawe se ha proclamado campeón de la maratón de Londres, consiguiendo batir la plusmarca mundial y situándose por debajo de la barrera de las dos horas. El atleta ha parado el cronómetro en una hora, 59 minutos y 30 segundos y el premio en metálico que se ha embolsado supera los 300.000 euros, 303.000 concretamente.

Las cifras económicas de los premios entregados en la Maratón de Londres son altos y fueron las primeras que garantizaron la igualdad de premios entre atletas élite masculino y femenino y competidores en silla de ruedas después de 2024. Cabe señalar que las recompensas se entregan en dólares estadounidenses.

El ganador se ha llevado de base 55.000 dólares – unos 47.000 euros al cambio actual–. Esta cifra va decreciendo hasta el duodécimo puesto, atleta que ha percibido unos 850 euros. Por otro lado, en categoría masculina, cruzar la línea de meta por debajo de las dos horas y dos minutos supone un extra de 150.000 dólares –unos 128.000 euros–.

A estas cantidades hay que sumar el premio adicional por batir el récord del circuito –25.000 dólares que al cambio son unos 21.000 euros– así como por romper el récord mundial, cifra que se sitúa en los 125.000 dólares –unos 107.000 euros–. Todo ello suma los 303.000 euros ingresados en la cuenta de Sawe y equivale a unos 7.180 euros por cada uno de los 42,195 kilómetros recorridos en Londres.

"Es un día histórico para mí", ha dicho Sawe a la cadena británica BBC tras la victoria. "Creo que mis rivales me han ayudado mucho –a batir el récord–. Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", ha agregado el keniano, que ha promediado un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.