Sawe pulveriza el récord del mundo de maratón y rompe la barrera de las dos horas

Pulverizando el récord del mundo. Sebastian Sawe ha batido la mejor marca del mundo en un maratón oficial al terminar este domingo en Londres con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos. El keniano de 31 años rompió así la barrera de las dos horas para una distancia de 42,195 kilómetros.

Hasta el momento, la plusmarca mundial se situaba en las dos horas y 35 segundos conseguida por su compatriota Kelvin Kiptum el 8 de octubre de 2023 en Chicago.

El podio del maratón celebrado en Londres lo completaron el etíope Yomif Kejelcha con una marca también inferior a las dos horas –una hora, 59 minutos y 41 segundos– en su debut y el ugandés Jacob Kiplimo, que paró el cronómetro en dos horas y 28 segundos.

Sawe ya sabía lo que era ganar un maratón. Lo hizo el día de su debut en Valencia 2024 y un año después en Londres y Berlín. Sin embargo, en esas ocasiones se había quedado por encima de la barrera de las dos horas, por lo que este récord parecía que tardaría en batirse.

🚀¡Qué auténtica barbaridad! 🇰🇪El keniano Sebastian Sawe se ha convertido en primer atleta en bajar de las 2 horas en el maratón estableciendo un récord del mundo estratosférico en Londres (1 hora 59 minutos y 30 segundos) pic.twitter.com/Dn1C7oAMjt — Teledeporte (@teledeporte) April 26, 2026

El atleta se crió en Kapsabet, cuna de grandes fondistas como Bernard Lagat o Peter Rono. Allí comenzó a correr en edad escolar, hasta que fue captado por uno de los campos de entrenamiento para atletas que crecen en el país. Después de la pandemia dio el salto a Europa en la categoría de media, especialidad en la que se proclamó campeón en Sevilla 2022.

En categoría femenina, la atleta etíope Tigst Assefa ha logrado también batir el récord del mundo por 10 segundos con una marca de 2 horas, 15 minutos y 40 segundos.