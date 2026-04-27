Marc Barceló, el genio español del ajedrez, se proclama campeón del mundo sub-10

Marc Barceló revalidó su título de mejor jugador de ajedrez del mundo. El tarraconense de 9 años se proclamó campeón sub-10 en la modalidad de partidas rápidas en el Mundial celebrado en el municipio serbio de Vrnjacka Banja hace apenas una semana, del 15 al 20 de abril.

Además, fue subcampeón en blitz. Barceló alcanzó el oro en partidas rápidas después de lograr 9,5 puntos en las once jugadas bajo el sistema de 15 minutos, más 5 segundos de incremento. En la otra modalidad se colgó la plata tras perder solo una de las once partidas que disputó, específicamente ante el ruso Fedor André Sildenikov, quien salió campeón.

Estas gestas llegan cuatro meses después de sus dos medallas en los Mundiales Rápido y Relámpago sub-9 en el campeonato disputado en la localidad de Antalya, Turquía. Además, cuenta en su palmarés con el campeonato de España sub-10 y tres de Cataluña. Por otro lado, terminó decimoquinto en el Europeo sub-10.

Barceló ostenta también el título de Candidate Master, cuarta distinción más importante otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez. Se trata del segundo jugador más joven de la historia en conseguirlo ya que tenía 9 años y dos meses en ese momento, siendo superado solo por Luca Protopopescu con 9 años y cinco días.

El catalán, entrenado por el maestro internacional venezolano David Sequera y el octacampeón de España Miguel Illescas tiene 2.152 puntos Elo, según refleja la Federación Internacional de Ajedrez. Entre sus referentes está el estadounidense Bobby Fischer, del que ve vídeos para estudiar sus partidas. El joven tiene claro que quiere dedicarse al ajedrez en el futuro, como confesó en una entrevista en 3Cat.