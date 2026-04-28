Allyson Felix desafía a la biología y buscará correr en Los Ángeles 2028 con 42 años

El mundo del atletismo acaba de recibir una noticia que desafía las leyes de la lógica deportiva y la biología competitiva. Allyson Felix, la mujer más laureada en la historia del atletismo, ha decidido colgar el cartel de 'retirada' para emprender un viaje que parecía imposible: competir en sus sextos Juegos Olímpicos en su ciudad natal, Los Ángeles, a la edad de 42 años.

Este anuncio llega en un momento de efervescencia para el atletismo mundial, apenas horas después de que se registraran marcas históricas en el maratón de Madrid. Sin embargo, el regreso de Felix tras casi cuatro años de ausencia —recordemos que se despidió en los Mundiales de Eugene 2022— es el notatón que nadie vio venir, pero que todos quieren leer.

La noticia, revelada en exclusiva a la revista TIME, no es un impulso repentino sino que Felix presentó la idea a su hermano y socio, Wes, en junio de 2025 bajo el nombre clave de "Proyecto Seis". Su objetivo es claro: clasificarse en los durísimos trials estadounidenses y ganarse un puesto en el relevo largo (4x400), la prueba que la ha visto coronarse reina tantas veces.

Welcome back to the world stage @allysonfelix. 👑 From Crenshaw to the Coliseum—LA is waiting for you ☀️ pic.twitter.com/zkf5dG4h29 — LA28 (@LA28) April 27, 2026

Para Felix, esto no es solo volver a correr; es un "experimento en vivo sobre el potencial humano". En un deporte donde la velocidad punta suele decaer drásticamente pasados los 30, la estadounidense quiere demostrar que las barreras de los 40 años son, en gran medida, construcciones sociales. "El hecho de que ninguna velocista estadounidense lo haya hecho antes no significa que sea imposible", afirma con la determinación de quien ya posee 11 medallas olímpicas en su vitrina.

Rompiendo el estigma de la edad y la maternidad

Uno de los puntos más potentes del regreso de Allyson Felix es su mensaje hacia las mujeres y las madres. Con una hija de siete años, Camryn, y un hijo de dos, Trey, Felix es consciente de las expectativas que la sociedad vuelca sobre las mujeres de su edad. "A muchas nos han dicho que no hagamos algo grande y audaz. A esta edad, probablemente debería estar en casa cuidando de mis hijos", explica la atleta.

Sin embargo, su decisión es un acto de vulnerabilidad y valentía. Al igual que iconos como Tom Brady, LeBron James o la esquiadora Lindsey Vonn, Felix busca redefinir lo que significa ser un atleta de élite en la cuarta década de vida, dándole la vuelta a la narrativa tradicional.

Una hoja de ruta tecnológica y emocional

El regreso a las pistas no será inmediato. Bajo la dirección de su mentor de toda la vida, Bobby Kersee, Felix comenzará un programa de entrenamiento completo en octubre de este año. El plan es volver a la competición activa en algún momento de 2027, aunque con un calendario selectivo para no sacrificar el tiempo con su familia.

A diferencia de su etapa anterior, donde incluso temía tomar vitaminas por las estrictas regulaciones antidopaje, ahora Felix está dispuesta a explorar todas las herramientas legales que la ciencia moderna ofrece: desde tecnología infrarroja y saunas hasta nuevos suplementos de rendimiento y trabajo específico en piscina. "No estoy aquí para intentar revivir quién fui", aclara. "Sé que a los 40 no estoy en mi mejor momento, pero tengo muy claro qué quiero conseguir".

El rugido de casa: El sueño de Los Ángeles

Para cualquier atleta, competir en unos Juegos Olímpicos es un sueño; hacerlo en tu ciudad natal es un privilegio casi místico. Felix, natural de Los Ángeles y miembro de la Comisión de Atletas de LA28, quiere sentir ese rugido del público local que solo se vive una vez en la vida.

A través de su nueva plataforma, More in us, la leyenda compartirá los detalles de este camino que la llevará a tener casi 43 años cuando se encienda el pebetero olímpico. Más allá de si logra o no la medalla, Allyson Felix ya ha planteado la pregunta más importante de su carrera: "¿Qué sucede si el éxito no está definido por el regreso, sino por el coraje de intentarlo?". En 2028, el mundo estará mirando para encontrar la respuesta.