¿Nutrición o ingeniería? El debate en el maratón tras la caída del muro de las 2 horas

Lo que hasta ahora parecía un límite biológico aparentemente inalcanzable en el mundo del atletismo ya ha dejado de serlo. El keniano Sebastian Sawe, con un tiempo de 1:59:30, y el etíope Yomif Kejelcha, en 1:59:41, lograron la histórica proeza de derribar el mítico muro de las dos horas en el Maratón de Londres, en un hito que abre el debate sobre los avances y la repercusión del calzado deportivo y la suplementación en este deporte.

Una gesta que se sumó al récord mundial femenino de la etíope Tigst Assefa (2:15:41) y que cerró una jornada legendaria y que tuvo un denominador común: los tres atletas estrenaron un nuevo modelo de zapatillas creadas con una revolucionaria tecnología de impulso, que salen a la venta en unidades muy limitadas por un precio cercano a los 500 euros.

Ante estas innovaciones, hay quien habla del triunfo de la ingeniería sobre la zancada, sugiriendo que el atletismo ha caído en la misma dinámica que la Fórmula 1, donde el motor importa tanto o más que el piloto, al contrario de lo que cuenta a EFE el atleta Yago Rojo al considerar que "aunque las zapatillas están marcando una gran revolución", no son responsables del éxito.

"Ayudan a correr más rápido y a recuperar mejor, pero llegará un momento en el no podrán mejorarse porque además la World Athletics ha puesto unas limitaciones claras. Creo que este récord a lo que menos se debe es a las zapatillas, pero sí a otro tipo de avances como la nutrición con ciclodextrina o la gestión de la glucosa y los carbohidratos", sostiene el atleta olímpico español de 31 años.

La guerra comercial: Adidas destrona a Nike

Lo innegable es que el atletismo ha entrado en una dimensión desconocida, impulsado también por una feroz guerra comercial entre las marcas deportivas. Si el fallecido Kelvin Kiptum reventó el crono de la mano de Nike (2:00:35 en Chicago 2023), este fin de semana en Londres ha sido el golpe de autoridad definitivo de Adidas, acaparando los focos con Sawe que levantó, como un trofeo, sus zapatillas para mostrarlas al mundo.

Un gesto que para el referente en el mundo del atletismo Martín Fiz "estaba premeditado. Los organizadores hilaron muy fino y nada es casualidad", asegura a EFE.

La zapatilla es 'Adizero Adios Pro Evo 3'. Un modelo que se convierte así en coprotagonista del hito al permitirle correr en la maratón (42,195 km) a un promedio "extraterrestre" de 2 minutos y 50 segundos el kilómetro.

Es decir, mantuvo una velocidad sostenida de 21 km/h durante todo el recorrido. Una marca que muchos consideran fruto de la innovación de unas zapatillas que pesan menos de 100 gramos, están fabricadas con una tela finísima inspirada en las velas de kitesurf y cuentan con una placa que dice adiós a las clásicas varillas Energy Rods (que aportarían unos 70 gramos extra) en virtud de un halo de carbono que recubre solo las zonas periféricas más necesarias para el impulso.

El propio Yomif Kejelcha, segundo en cruzar la meta bajando de las dos horas, lo reconoció en declaraciones a EFE: "Son muy ligeras y muy cómodas y con ellas ni siquiera sientes el suelo. Tienen una tecnología increíble y nos han ayudado mucho".

La zapatilla es tan ligera que, a primera vista, parece un prototipo inacabado. Es un calzado que no es para todo tipo de corredores al estar pensado para una técnica perfecta, ya que su suela de goma 'Continental' solo se extiende en el metatarso, asumiendo que el corredor de élite no apoya en ningún momento el talón.

Una vez el muro de las dos horas ha caído, la pregunta ahora no es cuándo se volverá a batir un récord, sino dónde está realmente el límite de la tecnología que nos empuja a lograrlo.

Para Martin Fiz está claro que se está "ante el inicio de una nueva era y vamos a ver dentro de poco a más atletas bajar de las dos horas en maratón", algo que comparte el propio Kejelcha que augura próxima una nueva gesta: "No va a tardar mucho. Londres quizá no sea el mejor recorrido. Puede que en Chicago o Berlín bajar ese tiempo sea posible".