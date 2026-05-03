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El lapsus lingüístico viral de RTVE: "Felicidades a todas las atletas y atletos"

Terrible desliz de la periodista Lourdes García Campos durante la retransmisión del evento clasificatorio al Mundial de Atletismo 2027.

Libertad Digital
Terrible desliz de la periodista Lourdes García Campos durante la retransmisión del evento clasificatorio al Mundial de Atletismo 2027.
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Las redes sociales han estallado en críticas y burlas tras la reciente intervención de una periodista deportiva de TVE, quien, fruto de un lapsus lingüístico que en la etapa surrealista en la que vivimos podría ser asociado en el saco del dichoso lenguaje 'inclusivo' que nos quieren imponer con calzador, terminó acuñando un término inexistente, surrealista y patético: "atletos".

Fue la presentadora de RTVE Lourdes García Campos la que en pleno directo, durante la retransmisión de los Mundiales de Relevos que se celebran durante estos días en Botsuana.

Tras varios buenos resultados en los eventos, que permiten a España clasificar varios equipos al Mundial de Atletismo al aire libre 2027, en Pekín, la periodista felicitó a "todas las atletas y los atletos" nacionales.

Un lapsus inexplicable que ha corrido como la pólvora por las redes sociales.

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