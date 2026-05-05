La Federación de Rugby une sus fuerzas con el fútbol en su sueño de acoger el Mundial de 2035

España quiere dos Mundiales de Rugby, el masculino en 2035 y el femenino en 2037. La candidatura oficial ya está en marcha y, para ello, la Real Federación Española de Rugby (FERugby) ha decidido unir sus fuerzas con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, después de que nuestro país vaya a acoger la Copa del Mundo de Fútbol en 2030 junto a Marruecos y Portugal.

La candidatura española para los Mundiales de Rugby en 2035 y 2037 ha sido presentada este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en un acto en el que han estado presentes su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, y tres pesos pesados de la FERugby como el presidente, Juan Carlos Martín, conocido como Hansen; el vicepresidente del Área Deportiva, Planificación y Estrategia, Gabriel Sáez; y el director de Rugby, José Antonio Barrio, Yunque.

El presidente ha dicho que el Mundial de 2035 puede "suponer la transformación del rugby español", además de destacar que el CSD se ha convertido en "el principal soporte" de la candidatura. Juan Carlos Martín también ha destacado que "España no tiene nada que la pare, dependemos de nosotros mismos y de que nos lo creamos. Estamos empezando a competir internacionalmente y tenemos la confianza de World Rugby", declaró el presidente de la FERugby.

Por su parte, Gabriel Sáez se ha encargado de especificar el plan con el que cuenta la Federación para poder desarrollar lo suficiente el rugby nacional de cara a la cita mundialista. "Tenemos que dar un salto estructural y deportivo", señaló Sáez, que puso de relieve la necesidad de "pasar de un modelo amateur a un modelo profesional y estructurado con la ambición de que el rugby mundial mire a España".

Para esto, Sáez ha revelado un plan con cuatro pilares básicos que consta de un aumento económico, un crecimiento estructural que llegue a todos los clubes, un crecimiento de las fichas federativas y un crecimiento en la comunicación del rugby español. "El rugby tiene que entrar en la vida de la gente. Nada de esto funciona sin jugadores", subrayó Sáez haciendo alusión a que los clubes son "el corazón del rugby español". "Con el Mundial de 2035 podríamos tener asegurado el futuro del rugby español en los próximos 50 años", agregó.

José Antonio Barrio, director de Rugby de la FERugby, destacó la "apuesta decidida por el alto rendimiento" que está haciendo la Federación para "poner en valor al deportista español". "Es fácil ganar cualquier partido, lo que es difícil es cambiar la mentalidad del rugby español", señaló Barrio, que se mostró ambicioso con el hecho de que exista "un centro nacional de rugby" en un futuro, aunque también pidió calma para poder cumplir los objetivos.

El número de fichas federativas se ha convertido en la mayor preocupación de la Federación, según José Antonio Barrio, que admitió: "Nos preocupa mucho el desarrollo de licencias, si queremos llegar al objetivo no nos basta con el número de licencias que tenemos, es uno de los ejes absolutos de la Federación".

Para concluir, Juan Carlos Martín declaró que los combinados nacionales podrán competir en el Tier 1 para el 2035 y recordó los últimos éxitos que han logrado el seleccionado de rugby XV, femenino o rugby a siete.