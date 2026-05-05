Madrid vuelve a marchar con la élite mundial y Jefferson Pérez como embajador

La Gran Vía volverá a transformarse el próximo 31 de mayo en el gran escenario urbano de la marcha atlética mundial. La V edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha regresa al corazón de la capital con una vocación clara: consolidarse como referencia internacional y proyectar desde Madrid la excelencia de una disciplina olímpica que es ya patrimonio del deporte español.

Lo que hace cinco años era un sueño compartido —ofrecer a la modalidad más laureada del atletismo español un escaparate a la altura de su historia— es hoy una realidad consolidada. Una realidad que existe gracias al respaldo decidido de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, instituciones que entendieron desde el primer momento que la marcha podía ser también símbolo de ciudad.

Una prueba Gold reconocida por World Athletics

Madrid Marcha no es una carrera más. Es una competición de máximo nivel, distinguida con el sello Gold del circuito de World Athletics y puntuable para el ranking internacional. Esa categoría no es decorativa: exige estándares organizativos rigurosos, presencia de élite mundial y un cumplimiento estricto de los requisitos técnicos del organismo internacional.

Como cada año, la jornada arrancará con la marcha de cantera y de base, antesala obligada de la prueba estelar y punto de encuentro entre jóvenes valores y veteranos del atletismo nacional.

Más de 20.000 euros en premios

La V edición repartirá más de 20.000 euros en premios, una cifra que refuerza el atractivo competitivo del circuito y confirma su ambición deportiva. Madrid no sólo ofrece un escenario icónico: Madrid es cita de campeones.

Detrás de este crecimiento hay un nombre propio: Diego García Carrera, marchador internacional, dos veces medallista europeo, diploma olímpico y recientemente medalla de plata en la Copa del Mundo celebrada en Brasilia, en la actualidad director deportivo de la prueba. Su empeño por atraer a la élite mundial —mujeres y hombres— y por garantizar el máximo rigor técnico ha sido determinante, en línea con el objetivo de reunir a los mejores especialistas del mundo en cada edición.

Convencer a las grandes figuras internacionales para competir en un circuito urbano exigente no es sencillo. Tampoco lo es convertir esa exigencia en espectáculo: de ahí que la distancia se haya fijado en 10 km. García Carrera lo ha logrado. Y el resultado se traduce en un cartel de primerísimo nivel y en un acontecimiento urbano de proyección internacional.

"Poder contar con Jefferson Pérez en Madrid es algo extraordinario. Estamos hablando de uno de los grandes referentes de la marcha mundial, un campeón que ha marcado una época y que sigue siendo un ídolo para la comunidad ecuatoriana y para cualquier buen aficionado al atletismo. Su presencia va a tener, sin duda, un impacto muy especial, porque estamos convencidos de que los ecuatorianos residentes en Madrid le van a arropar como merece", ha dicho el atleta.

"Desde mi doble condición de director deportivo y marchador en activo, sé perfectamente lo que significa reunir a este nivel de atletas. No es sencillo conseguir que, edición tras edición, la flor y nata de la marcha mundial estén compitiendo sobre el asfalto de la Gran Vía. Detrás hay un esfuerzo enorme, mucho trabajo y una exigencia constante para ofrecer las mejores condiciones posibles", asegura el madrileño, de 30 años.

"Ese es precisamente el compromiso de Madrid Marcha: cuidar al atleta y consolidar una cita que hoy ya es referencia internacional", añadió.

Homenaje a Jefferson Pérez, Embajador de Madrid Marcha para América Latina

Una de las grandes novedades de esta V edición será el homenaje a Jefferson Pérez, el deportista más reconocido de la historia de Ecuador, campeón olímpico en Atlanta 1996 y tres veces consecutivas campeón del mundo (2003, 2005 y 2007). Marchador de referencia mundial y emblema de la disciplina, Pérez encarna los valores que dieron origen a Madrid Marcha: técnica, sacrificio, perseverancia y respeto por una modalidad históricamente vinculada a la cultura del esfuerzo.

Además de reconocer su trayectoria, Jefferson Pérez será nombrado Embajador de Madrid Marcha para América Latina, una figura de nueva creación destinada a reforzar la proyección internacional de la prueba y a tender puentes con una región que ha tenido un peso decisivo en la historia reciente de la marcha atlética. Su nombramiento subraya la vocación iberoamericana del proyecto y consolida a Madrid como punto de encuentro de la mejor marcha mundial.

Un legado de más de medio centenar de medallas

La marcha atlética es, con diferencia, la modalidad que más éxitos ha proporcionado al atletismo español: más de medio centenar de medallas en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Europeos. Un legado construido por referentes como María Pérez, Álvaro Martín, Jesús Ángel García Bragado, Valentí Massana, Daniel Plaza, Miguel Ángel López, Juan Manuel Molina, Beatriz Pascual o María Vasco, entre otros muchos. Y prolongado por figuras del presente como Paul McGrath.

Madrid Marcha nació precisamente para honrar ese legado y proyectarlo hacia el futuro. Para que el aficionado pueda contemplar, gratuitamente y a pie de calle, la precisión técnica de cada apoyo, la tensión táctica de cada vuelta y la resistencia mental que exige sostener el ritmo sobre el asfalto. Para que la ciudad sienta que ese patrimonio deportivo le pertenece.

Una declaración de intenciones

La V edición no es una repetición: es una declaración de intenciones. Los objetivos de la organización son claros: reforzar la presencia internacional y la proyección mediática; consolidar la prueba como referencia europea de la marcha urbana; atraer socios estratégicos que compartan los valores del proyecto y, finalmente, acercar la élite mundial al público, en formato gratuito y a pie de calle.

El 31 de mayo no se disputará únicamente una competición atlética. Se celebrará la unión entre una historia brillante y un presente prometedor; entre la élite consagrada y las figuras emergentes; entre un deporte espectáculo accesible para todos y una ciudad abierta a las grandes pruebas deportivas internacionales.