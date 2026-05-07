Chema Martínez, premio Espiga del Deporte 2026: "Tengo casi 55 años y corro cada día, es mi mejor alimento"

El exatleta madrileño José Manuel Chema Martínez, excampeón de Europa de 10.000 metros y exsubcampeón continental en maratón, ha desvelado que sigue corriendo "cada día" a pesar de sus casi 55 años y celebra ser una inspiración para los corredores populares antes de recibir, el próximo 14 de mayo en Villanueva del Pardillo (Madrid), el Premio Espiga del Deporte de 2026.

Chema Martínez será distinguido con el Premio Espiga del Deporte que concede el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, en reconocimiento a su trayectoria como uno de los grandes fondistas españoles y a su papel en la popularización del running.

El galardón se entregará en la gala de los Premios Espiga del Deporte, que se celebrará el 14 de mayo (20:00 horas) en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero de la localidad madrileña. Campeón de Europa de 10.000 metros en Múnich 2002 y subcampeón en Gotemburgo 2006, Chema Martínez suma también medallas en grandes citas internacionales como los Juegos Mediterráneos y triunfos en maratones de primer nivel, entre ellos la Maratón de Madrid de 2008.

Ha sido olímpico en Atenas 2004 y primer europeo en el maratón del Mundial de Berlín 2009, y subcampeón de Europa en maratón en Barcelona 2010, consolidándose como uno de los fondistas más destacados de la historia del atletismo español.

En declaraciones al servicio de prensa de los Premios Espiga, el madrileño se ha mostrado especialmente agradecido por un reconocimiento que pone el foco en su capacidad para conectar con los corredores populares. "A lo largo de todos estos años me he encontrado a muchísima gente que ha empezado a correr gracias a mí, a mis libros, a que me vio en la tele, y eso supone una motivación extra a estas alturas de mi vida. Es maravilloso que la gente quiera hacer algo de actividad física y les pueda servir de inspiración o reflejo. Recibir un premio haciendo alusión a que he sido uno de los corredores que conectó con la gente es un orgullo y me hace ilusión. Tengo casi 55 años y sigo corriendo cada día", confesó.

Pese a haber dejado la alta competición, el atleta madrileño mantiene una rutina de entrenamiento propia de un deportista en activo. "He corrido un 5.000 en 15 minutos y 20 segundos; en 32 'pelados', los 10 kilómetros. Todavía estoy en un nivel competitivo alto, pero la gente me pregunta: '¿pero sigues entrenando?'. No es que siga entrenando, es que correr forma parte de mi vida y entreno una o dos veces al día. Para mí correr es el mejor alimento que puedo necesitar para mi día a día", destacó.

El exfondista reflexionó también sobre el nivel de exigencia del deporte profesional y el compromiso que requiere por parte de los jóvenes. "Si quieres ser deportista de alto nivel y, sobre todo, atleta, y no te implicas ni te lo curras no lo vas a conseguir. Hoy en día todo está mucho más profesionalizado, hay métodos de entrenamiento, la tecnología también ha evolucionado mucho. El deporte de alto nivel no entiende ni de descansos ni de vivir bien sino que es el rendimiento lo que prima y no todo el mundo está capacitado para hacerlo", explicó.

En cuanto al panorama actual del atletismo español, Martínez subrayó la evolución de algunas disciplinas como la velocidad o los equipos de relevos gracias al Plan que activó la Real Federación Española de hace algo más de una década.

"Hemos vivido un atletismo que se basaba mucho en la marcha, principalmente, en el mediofondo o fondo. Ahora ha cambiado y en la velocidad tenemos a gente con talento que está compitiendo sin miedo a perder o ganar. Eso ha generado un efecto contagio a niños y el Plan que se ha hecho con los relevos está siendo un éxito", subrayó.

Auge de las carreras populares

El Premio Espiga del Deporte le llega a Chema Martínez en un momento en el que el running popular vive un auge sin precedentes, algo que el propio atleta sigue contemplando con sorpresa. "Créeme que sigo alucinando. Me parece algo maravilloso, pero sigo alucinando. Hoy en día encontrar un dorsal para una competición está complicado. Hemos visto en Madrid 47.000 corredores en la maratón, en Barcelona todo vendido, en Sevilla todo vendido, en Valencia todo vendido, con mucha antelación. El deporte se ha convertido en una primera necesidad porque si haces una actividad te sientes mejor y alargas un poco tu juventud", celebró.

Martínez aprovechó también para lanzar un mensaje de responsabilidad a los corredores populares. "La gente tiene que ser consciente de que el deporte lo puedes incorporar en tu vida, que puede ser una actividad muy saludable, pero que tienes que tener un objetivo en función de cómo estés. Si nunca has corrido, de la noche a la mañana no puedes hacer una media maratón, porque estás poniendo muchas veces en riesgo a tu cuerpo. Creo que estamos en esa fase en la cual toda la gente quiere correr, pero eso requiere un aprendizaje, un proceso", explicó.

El vínculo de Chema Martínez con Villanueva del Pardillo se ha ido fraguando a lo largo de los años, participando en su San Silvestre y entrenando a menudo por sus caminos. "Es un municipio en el que el deporte es importante, una pieza clave. Sé que apoyan mucho al ciclismo y que ahí se construirá la futura Ciudad del Ciclismo. Voy a correr bastante por sus caminos cuando preparo pruebas largas en el desierto y en bici. Lo tengo muy presente y es un pueblo amigo, y ahora le tendré mucho más cariño todavía después de que me han concedido el honor de este Premio Espiga", admitió.

Chema Martínez será reconocido en la Gala de los Premios Espiga del Deporte, impulsada por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, que pretende consolidarse como un referente en el reconocimiento a figuras e instituciones que han contribuido al desarrollo del deporte desde distintos ámbitos, como la competición, la gestión, la comunicación o la promoción del deporte popular.

En esta segunda edición de estos galardones se distinguirá también al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a la atleta Alba García Falagán, al Mutua Madrid Open, a la selección española de fútbol sala, a la futbolista Eva Alonso y al golfista adaptado Alejandro de Miguel.