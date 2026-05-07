El separatismo veta a Saúl Craviotto como pregonero en Lérida

Saúl Craviotto fue designado por parte del Ayuntamiento de Lérida como pregonero de la Fiesta Mayor de la ciudad. Unas celebraciones que se celebran el fin de semana del 8 de mayo y darán comienzo ese mismo viernes a las 20:00 horas. La elección del piragüista y agente de policía ha provocado la reacción de varias entidades independentistas de la ciudad catalana para mostrar su oposición.

En total, son 23 organizaciones separatistas las que han emitido un comunicado en contra de la decisión: Asamblea Nacional Catalana (ANC) de Lérida, Ateneo Cooperativo la Baula, Ateneo Popular de Poniente, CUP, Cantores de Poniente, CDR Barrios Norte, CDR Cappont, CDR Noguerola, CDR Poniente, CGT Lérida, Colectivo Cultural Cappont, Colla Bastonera del Pla de l'Aigua, Adelante - OSAN Poniente, Escuela Popular de Balafia, Grupo Feminista de Poniente, Intersindical, Juventud Republicana de Lérida, L'Espenta, Ómnium Cultural de Lérida-Poniente, PAH Lérida, Plataforma Antirrepresiva de Poniente, Poble Lliure y USTEC.

Las entidades firmantes han destacado que "el pregón es uno de los actos institucionales más relevantes del calendario festivo de la ciudad, con fuerte carga simbólica y representativa" y han considerado que "la elección del Sr. Craviotto no responde a estos criterios".

Craviotto es uno de los mejores deportistas de la historia de España con seis medallas olímpicas –dos oros, dos platas y dos bronces– y siete títulos mundiales, entre otros logros de su palmarés. Una trayectoria deportiva que, según han expuesto en el texto, respetan, pero han señalado que es "necesario tener en cuenta sus posicionamientos públicos en relación con uno de los episodios políticos y sociales más trascendentes de la historia reciente de Cataluña".

Aluden de esa manera a las declaraciones realizadas por el deportista en contra del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como a su apoyo explícito a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española: "Le sitúan claramente en una posición alejada de una parte significativa de la sociedad catalana, y también leridana".

Asimismo, apuntan que "no se trata de cuestionar la libertad de expresión individual, que defendemos firmemente, sino de valorar la idoneidad institucional de una figura que debe ejercer de voz simbólica en un acto que pretende ser inclusivo y representativo". Por último, los independentistas firmantes piden al Ayuntamiento de Lérida, gobernado por el PSC en coalición con Units per Avançar, que "reconsidere esta decisión y abra un proceso de reflexión más participativo y sensible a la realidad plural de la ciudad".