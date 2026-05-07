Topuria conoce a Trump en la Casa Blanca: "Nunca pensé que fueras tan amable"

Hay imágenes que explican perfectamente el momento que atraviesa Ilia Topuria. El campeón hispano-georgiano entrando en el Despacho Oval de la Casa Blanca, saludando a Donald Trump y posando junto al presidente de Estados Unidos no es sólo una fotografía llamativa: es la confirmación de que el luchador español ya se mueve en una dimensión global reservada a muy pocos deportistas.

A poco más de un mes para su combate frente a Justin Gaethje en este mismo escenario, Topuria protagonizaba este miércoles uno de los actos promocionales más surrealistas y gigantescos que se recuerdan en la historia de la UFC. Trump recibió en la Casa Blanca a varias de las estrellas que participarán el próximo 14 de junio en la velada organizada junto a la residencia presidencial, una cita que coincidirá además con el 80 cumpleaños del mandatario estadounidense.

Junto a Topuria estuvieron también Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane, además del presidente de la UFC, Dana White, gran aliado político y personal de Trump desde hace años. La escena parecía sacada de una película: cinturones personalizados con la bandera estadounidense, recreaciones virtuales del recinto que se levantará frente a la Casa Blanca y el presidente de Estados Unidos ejerciendo prácticamente de maestro de ceremonias de una cartelera histórica.

El ascenso definitivo de Topuria

La UFC lleva tiempo buscando una nueva superestrella mundial y Topuria se ha convertido en el candidato perfecto. Carismático, invicto, demoledor dentro del octógono y con una facilidad tremenda para vender combates, El Matador —es el apodo que ha acompañado a Topuria durante la mayor parte de su exitosa carrera, aunque recientemente anunció un cambio a La Leyenda—ya no es sólo un campeón europeo, sino uno de los grandes activos globales de la UFC.

Por eso no sorprende que Dana White haya colocado al español como la principal cara visible del UFC Freedom 250, un evento que promete ser descomunal tanto a nivel deportivo como mediático. Según distintos medios estadounidenses, el montaje alrededor de la Casa Blanca incluirá una gigantesca infraestructura al aire libre, con miles de invitados VIP y pantallas gigantes para decenas de miles de espectadores.

Ilia Topuria, Alex Pereira, Justin Gaethje and Ciryl Gane just met President Donald Trump at the Oval Office 🇺🇸 "Alex Pereira, we've seen him knock out a lot of people. That's what he does." "Ilia Topuria, who they say does not get tougher. Very special." (via @WhiteHouse) pic.twitter.com/biK7OkWWB8 — Championship Rounds (@ChampRDS) May 6, 2026

Trump, encantado con el espectáculo, presentó a Topuria con una frase muy de su estilo: "Dicen que ya no se puede volver más duro". Y lo cierto es que el español parece sentirse cada vez más cómodo en este tipo de escenarios mastodónticos. Hace apenas unos años, Topuria peleaba en eventos modestos intentando abrirse camino en una disciplina que todavía es minoritaria en España. Ahora encabeza una cartelera frente a la Casa Blanca y comparte protagonismo con el mismísimo Donald Trump.

"Gracias a Dios por darnos este gran día"

Uno de los momentos más comentados del acto llegó cuando Topuria tomó la palabra ante Trump. El campeón agradeció al mandatario estadounidense la oportunidad de participar "en el evento más grande de la historia del deporte" y dejó una frase que rápidamente se hizo viral. "Nunca pensé que fueses tan amable", dijo Topuria entre sonrisas al presidente estadounidense.

El luchador también aseguró que jamás imaginó vivir algo parecido cuando comenzó su carrera y dio gracias "a Dios" por poder experimentar lo que supone entrar en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Un discurso breve, pero suficiente para reforzar todavía más la imagen internacional del peleador español.

La escena tuvo incluso un momento distendido cuando Topuria bromeó con Trump acerca de Justin Gaethje, rival del español el próximo 14 de junio. "¿Por qué quieres darle la prueba más dura a un amigo tuyo?", preguntó el campeón a Trump, en referencia a la buena relación entre el presidente estadounidense y Gaethje. Topuria, eso sí, dejó claro que afronta la pelea con confianza absoluta: "Tengo fe completa. 100%".

Gaethje, un rival muy peligroso

Porque más allá del gigantesco envoltorio político y mediático, Topuria tendrá delante un desafío enorme. Justin Gaethje es probablemente uno de los peleadores más violentos y agresivos de toda la UFC moderna. Un especialista en guerras dentro del octógono y un luchador acostumbrado a los grandes escenarios. El estadounidense representa exactamente el tipo de combate que más puede incomodar al campeón español en las 155 libras: presión constante, intercambio salvaje de golpes y resistencia infinita.

Será además la primera gran defensa de Topuria en el peso ligero tras conquistar el cinturón y mantener intacto su invicto. Y lo hará en un escenario completamente inédito para el deporte. Porque jamás se había organizado una velada de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca. La UFC llevaba años soñando con un espectáculo capaz de romper definitivamente la barrera entre deporte, entretenimiento y cultura popular, y Trump ha terminado dándoles exactamente eso.

Trump, Dana White y el gran espectáculo americano

La relación entre Trump y la UFC viene de muy lejos. Mucho antes de entrar en política, el empresario ya organizaba veladas de boxeo en Atlantic City y posteriormente se convirtió en una figura habitual dentro del universo WWE, hasta entrar incluso en el Salón de la Fama de la compañía. Dana White, por su parte, ha sido uno de sus aliados públicos más fieles durante años. Y este UFC Freedom 250 parece la culminación definitiva de esa alianza entre política, espectáculo y deportes de combate.

El resultado promete ser un evento gigantesco. Algunos medios estadounidenses hablan incluso de una audiencia presencial potencial cercana a las 100.000 personas siguiendo el espectáculo desde las inmediaciones de la Casa Blanca. Y en el centro de todo estará Topuria.

El chico que hace no tanto soñaba con hacerse un hueco en la UFC ahora camina por los pasillos de la Casa Blanca como una auténtica superestrella mundial. Y quizá eso sea lo más impresionante de toda esta historia. No sólo que vaya a pelear frente a Donald Trump, sino que parece haber nacido para un escenario tan gigantesco.