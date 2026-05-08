El estiércol de una carrera belga provoca un brote infeccioso antes del Giro

La previa del Giro de Italia ha quedado marcada por un problema sanitario que afecta a varios equipos del pelotón internacional. El motivo es que decenas de ciclistas enfermaron tras participar el pasado domingo en la Famenne Ardenne Classic, disputada en Bélgica, y las primeras hipótesis apuntan a una posible contaminación relacionada con heces de vaca y estiércol presentes en la carretera.

Concretamente el equipo Lotto-Intermarché es el más afectado por este brote, que ya ha provocado cambios en la lista de participantes del Giro. Esto es porque algunos corredores tuvieron que ser hospitalizados tras sufrir síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y fuertes dolores abdominales.

Recordemos que la carrera belga se disputó en carreteras agrícolas bajo la lluvia, una combinación que habría favorecido la presencia de barro, restos orgánicos y excrementos sobre el asfalto.

El director deportivo del Lotto, Maxime Bouet, confirmó que numerosos corredores de distintos equipos han sufrido problemas digestivos después de competir en la prueba. "Hubo un problema en la Famenne Ardenne Classic, donde muchos corredores enfermaron. Hemos tenido a bastantes ciclistas en el hospital", explicó Bouet a CyclingPro.net.

Además, según la televisión pública belga Sporza, aparte del Lotto también se han visto afectados corredores de Alpecin, Flanders-Baloise y Roubaix-VanRysel. Bouet llegó incluso a afirmar que "la mitad del pelotón está enfermo", aunque por el momento no existe una cifra oficial de afectados.

Hospitalizaciones y cambios para el Giro

En el Lotto, los corredores Liam Slock, Milan Menten y el luxemburgués Mathieu Kockelmann comenzaron a presentar síntomas desde la noche del lunes. Los tres fueron trasladados temporalmente al hospital para recibir atención médica.

La situación obligó al equipo a realizar modificaciones de última hora en su alineación para el Giro de Italia. Tanto que Liam Slock fue finalmente baja y será sustituido por el británico Joshua Giddings.

El caso de Arnaud De Lie, vencedor de la Famenne Ardenne Classic y uno de los nombres destacados del equipo para el Giro, mantiene también en alerta a la formación belga. Aunque inicialmente no mostró síntomas, sí sufrió náuseas durante el vuelo hacia Bulgaria, país desde el que arrancará la carrera italiana. "Con Arnaud hemos optado por darle descanso porque sigue algo débil. No queremos que contagie a otros corredores ni a otros equipos", señaló Bouet.

La posible relación con el estiércol

Las primeras investigaciones sobre estos contagios apuntan a una posible infección provocada por bacterias presentes en excrementos de vaca y estiércol acumulados en distintas zonas del recorrido.

Como hemos dicho, la carrera atravesó varias carreteras rurales utilizadas habitualmente por maquinaria agrícola. La lluvia caída durante la jornada habría contribuido a extender restos orgánicos sobre el asfalto y aumentar el riesgo de contaminación.

Según medios belgas, una de las hipótesis que manejan los equipos es la presencia de Campylobacter, una bacteria que puede provocar gastroenteritis y que suele transmitirse a través de alimentos o agua contaminada, así como por contacto con heces de animales. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el origen exacto del brote ni sobre el tipo concreto de infección que padecen los corredores.

Preocupación en el pelotón

La cercanía entre la prueba belga y el inicio del Giro de Italia ha incrementado la preocupación entre equipos y organizadores. Aunque el impacto sobre la gran vuelta italiana ha sido limitado por cuestión de calendario, varios corredores llegan con dudas físicas a una de las citas más importantes de la temporada.

"En cuanto se levantaban sentían náuseas y no podían mantenerse en pie", relató Bouet sobre algunos de los ciclistas hospitalizados. El director deportivo del Lotto aseguró además que otros equipos vivieron situaciones similares durante los últimos días, lo que ha generado interrogantes sobre las condiciones sanitarias de la carrera disputada en Bélgica.

Mientras continúan las evaluaciones médicas, varios corredores permanecen bajo observación a pocas horas del inicio del Giro de Italia 2026.