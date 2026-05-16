Jon Rahm y David Puig resisten en el PGA y mantienen intactas sus opciones al título

El español Jon Rahm sigue con opciones reales de conquistar el tercer major de su carrera después de superar una durísima segunda ronda en el PGA Championship. En un Aronimink Golf Club que se ha convertido en una auténtica prueba de supervivencia incluso para los mejores jugadores del mundo, el golfista de Barrika logró salvar el par del campo y se mantiene a solo tres golpes del liderato compartido que ostentan los estadounidenses Alex Smalley y Maverick McNealy.

Rahm firmó una tarjeta de 70 golpes para colocarse con un acumulado de 139 impactos (-1), empatado en la posición 16 de un torneo comprimido como pocas veces se recuerda en un major. En un campo que está castigando cualquier mínimo error, esa diferencia parece minúscula de cara a un fin de semana que promete máxima tensión.

¿Cómo le fue a Jon Rahm?

La jornada del español tuvo todos los ingredientes de una batalla mental. Tras arrancar con siete pares consecutivos, Rahm encontró algo de aire con dos birdies en cuatro hoyos que lo acercaban a la cabeza. Sin embargo, cuando parecía que podía colocarse entre los líderes, Aronimink volvió a mostrar su lado más cruel. Los bogeys en los hoyos 13 y 15 amenazaron con desestabilizarlo, especialmente porque llegaron después de varios errores desde el tee que lo dejaron atrapado en el espeso rough del recorrido de Filadelfia.

Aun así, el vasco reaccionó con madurez. Evitó errores mayores en el tramo final y consiguió cerrar una ronda muy valiosa en un escenario donde muchos favoritos terminaron cediendo terreno. Más allá del resultado, Rahm dejó la sensación de seguir plenamente dentro de la pelea gracias a su experiencia en grandes campeonatos y a su capacidad para resistir en jornadas complicadas.

El gran protagonista del torneo, sin embargo, está siendo el propio campo. El motivo es que Aronimink ha endurecido el campeonato hasta convertirlo en un examen constante de paciencia y precisión. Los greenes rápidos, las posiciones de bandera imposibles y el viento cambiante han impedido que alguien tome una ventaja clara. De hecho, Smalley y McNealy lideran con apenas -4, la puntuación más alta tras 36 hoyos para encabezar un PGA Championship desde Kiawah Island en 2012.

De hecho, McNealy protagonizó uno de los momentos más espectaculares del día al embocar desde el búnker para eagle en el hoyo 16. Ese golpe le permitió alcanzar momentáneamente los -6, convirtiéndose en el único jugador del torneo en llegar a esa cifra. Sin embargo, como le ocurrió a casi todos los contendientes, los errores aparecieron rápidamente y terminaron devolviéndolo a un liderato compartido. "Este es un territorio completamente nuevo para mí", reconoció el estadounidense, que disputará por primera vez los últimos grupos de salida en un major.

Por detrás, la amenaza para los líderes es enorme. A solo cuatro golpes aparecen varios campeones importantes, entre ellos Scottie Scheffler, Justin Thomas, Hideki Matsuyama y el propio Rahm. También continúa muy cerca Rory McIlroy, que reaccionó tras un inicio muy discreto y firmó una impecable ronda de 67 golpes para mantenerse a cinco impactos del liderato.

McIlroy resumió perfectamente la sensación general del campeonato: "Cualquiera que pase el corte debe sentir que tiene posibilidades". Y no parece una exageración. La diferencia entre los líderes y los jugadores que apenas superaron el corte es mínima para un major, lo que deja abierta la puerta a cualquier remontada durante el fin de semana.

Incluso Scheffler, número uno del mundo y vigente campeón, admitió que rara vez había visto un desafío semejante. "Es la disposición de banderas más difícil que he visto desde que soy profesional. Y eso incluye varios U.S. Open", aseguró el estadounidense tras entregar una tarjeta de 71 golpes.

Opciones de David Puig

En clave española, la otra gran noticia positiva fue la actuación de David Puig. El joven barcelonés firmó una extraordinaria ronda de 67 golpes para ascender hasta el top 10 con un acumulado de -2, confirmando su crecimiento competitivo en los grandes escenarios. Puig afrontará el fin de semana muy cerca de los favoritos y con la oportunidad de firmar la mejor actuación de su carrera en un major.

No tuvo la misma suerte Ángel Ayora, que quedó fuera del corte en su debut en un grande. Pese a la eliminación, el malagueño dejó destellos prometedores y mostró personalidad durante buena parte del torneo.

Con la clasificación extremadamente apretada y un campo que no concede tregua, el PGA Championship entra ahora en sus dos jornadas decisivas. Rahm sigue al acecho. Y en un torneo donde nadie parece capaz de dominar a Aronimink, tres golpes de diferencia pueden desaparecer en apenas un par de hoyos.