Aaron Rai hace historia en el PGA Championship y deja a Rahm sin premio

Aaron Rai se proclamó este domingo campeón del PGA Championship tras una última jornada de enorme solidez en Aronimink Golf Club (Pensilvania), donde resistió la presión de un grupo perseguidor de primer nivel y terminó imponiéndose en uno de los torneos más exigentes del calendario. El inglés, número 44 del mundo, firmó la victoria más importante de su carrera y privó a Jon Rahm de acercarse al ansiado Grand Slam español.

El triunfo de Rai tiene además un valor histórico para el golf inglés, ya que se convierte en el primer jugador de su país en ganar este 'major' desde 1919, cuando lo logró Jim Barnes en las primeras ediciones del campeonato. Más de un siglo después, el golf británico vuelve a lo más alto en este torneo.

El recorrido de Aronimink exigió máxima precisión desde el inicio. Con greenes firmes, viento creciente y una clasificación comprimida, el domingo comenzó con Alex Smalley como líder, seguido por un grupo en el que figuraban nombres como Matti Schmid, Nick Taylor, Ludvig Åberg y el propio Jon Rahm, todos separados por pocos golpes.

En ese contexto, Rai construyó su victoria desde la regularidad. Sin grandes estridencias, el inglés se mantuvo en la parte alta gracias a su solidez con los hierros y su capacidad para evitar errores en los momentos de máxima tensión. Según los datos del torneo, terminó la semana entre los mejores en golpes ganados totales y en aproximaciones, además de firmar un alto porcentaje de greenes en regulación.

Rahm, cerca pero sin premio

Jon Rahm inició la jornada con opciones reales de pelear por el título y llegó a situarse en posiciones de cabeza tras un arranque prometedor. El golfista de Barrika firmó birdie en los dos primeros hoyos, lo que le permitió compartir liderato momentáneamente en un tramo inicial de máxima igualdad.

Sin embargo, algunos errores en el ecuador de la vuelta frenaron su progresión. A pesar de ello, Rahm mantuvo opciones hasta los hoyos finales, en una jornada en la que fue el único de los principales aspirantes capaz de sostener el pulso hasta el desenlace.

El español terminó en segunda posición, empatado con Alex Smalley y a tres golpes del campeón, quedándose a las puertas de un triunfo que habría supuesto un hito histórico para el golf español.

El golpe decisivo de Rai

A defining moment as Aaron Rai eagles No. 9 on his way to winning the Wanamaker Trophy. #PGAChamp pic.twitter.com/pyUoS4SvDK — PGA Championship (@PGAChampionship) May 17, 2026

El punto de inflexión llegó en la segunda mitad del recorrido. En una jornada en la que el torneo se decidía más por resistencia que por brillantez, Rai mantuvo un plan de juego constante: calle, green y control del putt, sin asumir riesgos innecesarios.

Los hoyos 13 y 16 resultaron determinantes en el desenlace. En ambos, el inglés logró birdies que le permitieron consolidar el liderato en un momento en el que varios rivales se descolgaban por errores acumulados.

Especialmente significativo fue el rendimiento en los par 5, donde supo aprovechar las opciones de ataque sin comprometer su tarjeta. Esa gestión del riesgo fue clave en un campo que castigó cualquier desajuste.

Un major que cambia su carrera

La victoria en el PGA Championship supone un salto definitivo en la trayectoria de Aaron Rai, que ya había logrado triunfos en el PGA Tour como el Wyndham Championship en 2024, además de otros éxitos en el circuito europeo.

Desde que se hizo profesional en 2012, su progresión ha sido constante, aunque sin grandes focos mediáticos. Su estilo de juego, basado en la precisión y la regularidad, ha encontrado en este 'major' su consagración definitiva.

Rai, que también había mostrado consistencia en otros grandes con varios top 20 en los últimos años, rompe así una barrera competitiva que separa a los buenos jugadores de los campeones de 'major'.

Jon Rahm y el Grand Slam pendiente

La segunda posición de Rahm refuerza su estatus en la élite del golf mundial, especialmente en un año en el que ha mantenido un rendimiento sólido en los grandes torneos. Sin embargo, el PGA Championship sigue siendo uno de los títulos que se le resisten y que impiden completar el Grand Slam.

El golfista español, uno de los referentes actuales del circuito, volvió a competir hasta el final en un domingo exigente, aunque sin la contundencia necesaria en los momentos decisivos.

Un domingo de máxima exigencia

El torneo llegó al domingo con una igualdad extrema, con más de una veintena de jugadores separados por apenas cuatro golpes. En ese escenario, la gestión emocional y la regularidad fueron determinantes.

Mientras algunos favoritos no lograron sostener el ritmo, Rai se mantuvo firme en un campo que penalizó cualquier desconexión. Su victoria cortó además una racha de diez triunfos consecutivos de jugadores estadounidenses en este torneo.