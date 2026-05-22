Hansen, presidente de la Federación: "Si España es buena en todos los deportes, ¿por qué no va a serlo en rugby?"

El rugby español lleva años intentando abandonar definitivamente la etiqueta de deporte minoritario. Lo hace creciendo desde la base, profesionalizando estructuras y alimentando un sueño que ya no parece una utopía: organizar el Mundial masculino de 2035 y el femenino de 2037. Al frente de esa revolución tranquila aparece Juan Carlos Martín, Hansen. El dirigente vallisoletano, presidente de la Real Federación Española de Rugby (FERugby) desde julio de 2022, está convencido de que el deporte oval vive el mayor momento de transformación de su historia en España.

Los números sostienen el discurso. En apenas una década, el rugby español ha pasado de 25.892 a 38.847 licencias federativas —lo que supone un crecimiento del 50 por ciento—, mientras que el número de clubes ha aumentado un 54%, hasta alcanzar los 348. Especialmente significativo resulta el auge del rugby femenino, con un incremento del 192% en el número de jugadoras (de 2.573 en 2014 a 7.502 a 2024).

Pero Hansen insiste en que el verdadero reto no está solo en crecer, sino en consolidar un modelo sostenible que convierta al rugby en un actor relevante dentro del ecosistema deportivo español. Y ahí es donde la candidatura mundialista aparece como una oportunidad irrepetible.

"Lo que estamos planteando es un proceso de muchos años en el que vamos a transformar el rugby en España con la excusa del Mundial", explica Hansen en una distendida entrevista a Libertad Digital, hablando de la candidatura de 2035 casi como un proyecto de Estado. "No es un tema solo de decir 'hay Mundial y ya está'. Estamos hablando de un proceso que puede cambiar el rugby desde la base hasta el alto rendimiento para los próximos 50 años", añade.

Un Mundial para cambiarlo todo

La Federación trabaja ya con comunidades autónomas, ayuntamientos y propietarios de estadios en la elaboración de un business case (documento que evalúa la viabilidad y rentabilidad de un proyecto antes de ponerlo en marcha) para medir el impacto económico y social de un hipotético Mundial en España. El objetivo no es únicamente albergar partidos, sino generar un legado duradero para el deporte y para las ciudades implicadas.

"El legado puede ser el retorno de visitantes, alojamientos, consumo o actividad económica, pero también un crecimiento estructural del rugby", sostiene Hansen. "Si el año que viene nos concediesen la organización, tendríamos ocho años para desarrollar eventos, consolidar este deporte y mejorar nuestra capacidad organizativa".

El dirigente considera que el torneo supondría un punto de inflexión comparable al que han vivido otros deportes en España tras organizar grandes competiciones internacionales. Y no exagera cuando recuerda la dimensión global del evento. "El Mundial de rugby es el tercer gran evento deportivo internacional del planeta por seguimiento y repercusión", afirma. "Con España en el centro de mira del rugby mundial, aumentaría muchísimo la actividad, los campeonatos y el interés por este deporte".

La Federación ha cambiado radicalmente su modelo económico para sostener esa ambición. Actualmente, alrededor del 30% de los ingresos procede ya de los eventos, mientras que las cuotas tradicionales de competición han pasado de representar el 30% a apenas un 7,8% del presupuesto federativo.

Los ingresos de la Federación han crecido más de un 120% en apenas unos años, pasando de 5,4 millones de euros en 2022 a más de 11,5 millones en 2024, con previsiones cercanas a los 14 millones para 2026. El crecimiento comercial y la organización de eventos se han convertido en la gran palanca económica del rugby español.

"El modelo demuestra que funciona. Reinvertimos en alto rendimiento y eso genera mejores resultados deportivos. Y esos resultados ayudan luego al desarrollo del rugby base. Es un círculo virtuoso", resume Hansen.

El espejo del Seis Naciones

Uno de los grandes objetivos estratégicos de Hansen pasa por acercar a España al ecosistema de las selecciones que participan en el Torneo de las Seis Naciones (Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Francia e Italia), el gran núcleo competitivo del rugby europeo.

La ruta, según explica, ya ha comenzado. España participa como invitada en categorías inferiores y quiere seguir escalando. "Primero hay que trabajar con los sub-18, que ya están en las Seis Naciones. Después llegarán los sub-20. Esos jugadores tienen que acostumbrarse a competir recurrentemente al máximo nivel", explica.

El presidente de la Federación sueña incluso con que España pueda aspirar algún día a integrarse en el gran escaparate del rugby continental. "¿Podemos poner una fecha? No. Pero nada es imposible si tienes un plan y haces las cosas bien. Hace tres años parecía una locura organizar las Series Mundiales de Seven en España y ahora es una realidad", apunta el presidente de la Federación, en la entrevista a este periódico, con motivo del torneo que se disputará en Valladolid entre los próximos días 29 y 31 de mayo.

Hansen insiste en que el gran salto competitivo llegará cuando España consiga construir una estructura profesional estable y una franquicia capaz de competir regularmente al máximo nivel internacional. "Tenemos grandes individualidades, jugadores como Merkler, Zabala o Álvaro García, por citar solo algunos nombres, pero todavía no tenemos una selección acostumbrada a competir permanentemente con los mejores", admite.

"En diez años España puede competir con cualquiera"

El máximo dirigente del rugby español huye de triunfalismos inmediatos, pero sí dibuja un horizonte ambicioso. "España no va a ganar a los All Blacks en dos años. Eso es imposible. Pero en diez años sí puede competir con cualquiera", asegura.

La clave, según Hansen, está en evitar la fuga de talento que históricamente ha castigado al rugby francés. Durante años, muchos jóvenes abandonaban el alto rendimiento al llegar a la universidad o quedaban dispersos en categorías menores del rugby francés.

Ahora la Federación intenta construir un sistema más sólido de seguimiento, formación y profesionalización. "El jugador español, con medios, puede llegar donde quiera. No hay ninguna diferencia con el resto. Si España es buena en todos los deportes, ¿por qué no vamos a serlo en rugby?", se pregunta.

Más del 60% de las licencias actuales corresponden ya a categorías formativas y más de 18.000 jugadores son menores de edad. Para Hansen, ahí está la verdadera esperanza del rugby español. "Necesitamos que esos jugadores compitan continuamente al máximo nivel, que tengan medios, nutrición, recuperación, estructuras profesionales y continuidad", explica. "Eso es lo que cambia realmente a una selección".

Fortalecer los clubes, asignatura pendiente

Pese al optimismo, Hansen reconoce que el crecimiento todavía tiene pies de barro en muchos territorios. El gran problema sigue siendo la fragilidad estructural de numerosos clubes. "El rugby español sigue sufriendo mucho porque las estructuras de los clubes son muy delgadas", admite. "Necesitamos que los clubes tengan una mejor relación con ayuntamientos, colegios y gobiernos regionales".

El dirigente considera fundamental que el crecimiento del rugby no se limite a Madrid o Cataluña y que exista una expansión territorial más homogénea.

Actualmente, el rugby tiene presencia consolidada en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana, aunque todavía existen muchas zonas donde el deporte apenas cuenta con masa crítica suficiente. "Hay lugares donde el rugby sigue siendo el patito feo", reconoce Hansen. "Queremos cambiar ese statu quo y que el rugby esté en el lugar que merece".

La Federación pretende que parte de los nuevos ingresos derivados de los grandes eventos reviertan directamente en el tejido de clubes, en la formación de entrenadores y en el desarrollo territorial. "Ahora mismo hemos conseguido crecer sin aumentar la presión económica sobre los clubes", explica. "Pero el objetivo futuro es poder reinvertir más directamente en ellos".

Un deporte que engancha

Aunque el rugby siga lejos de los focos del fútbol o el baloncesto, Hansen está convencido de que existe una enorme base social latente en España. "España es el país europeo fuera de las Seis Naciones que más rugby consume", asegura. "Los partidos del Seis Naciones tienen audiencias enormes aquí".

El problema, según denuncia, no es la falta de interés, sino la escasa visibilidad mediática. "El que descubre el rugby se enamora de este deporte", sostiene. "Tiene algo muy especial: no solo es el partido. Está el antes, el después, el tercer tiempo, la convivencia entre aficiones...".

La Federación intenta aprovechar esa cultura social del rugby para construir eventos de gran formato. El mejor ejemplo son las Series Mundiales de Seven, convertidas en una auténtica experiencia de ocio. "Tendremos conciertos, food trucks, charangas, pantallas gigantes... Son tres días espectaculares", explica Hansen. "Y además todo eso deja un legado".

La visibilidad mediática también ha crecido notablemente en los últimos años gracias a los acuerdos televisivos. El rugby español ya cuenta con presencia estable en Movistar Plus+, RTVE y plataformas digitales, mientras que las retransmisiones oficiales siguen aumentando audiencia y consumo online.

Rugby y NFL: dos modelos distintos

La comparación con la NFL resulta inevitable en tiempos de auge del fútbol americano en Europa, después de los partidos en el Estadio Santiago Bernabéu (Miami Dolphins-Washington Commanders el pasado mes de noviembre y Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals el próximo otoño). Pero Hansen quiere marcar distancias. "El fútbol americano es un espectáculo deportivo fantástico, pero es otra cosa", explica. "Es un modelo pensado fundamentalmente para generar negocio".

El presidente de la Federación cree que el rugby tiene una dimensión social y formativa diferente. "Nosotros organizamos eventos para reinvertir ese dinero en el alto rendimiento, en los clubes y en los jugadores españoles", señala. "El objetivo aquí no es solo el espectáculo. Es construir un legado".

En esa diferencia filosófica encuentra Hansen la esencia del rugby y también la clave para su crecimiento futuro en España. "Lo que queremos es que el rugby deje de verse como algo raro o minoritario", concluye. "Queremos que la gente entienda que este deporte puede ser importante para el país. Y que España, igual que ha hecho en otros deportes, también puede aspirar a ser grande en rugby", concluyó Hansen en la entrevista a Libertad Digital.