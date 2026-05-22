Jefferson Pérez, el paso eterno: leyenda del atletismo ecuatoriano y embajador de Madrid Marcha

Hay deportistas que ganan títulos. Y hay otros que transforman la historia de un país. Jefferson Pérez pertenece a esa segunda categoría. Su figura trasciende el atletismo y se ha convertido, con el paso del tiempo, en un símbolo colectivo de esfuerzo, dignidad y excelencia para todo Ecuador.

Ahora, la leyenda ecuatoriana será uno de los grandes protagonistas de la quinta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, que volverá a convertir la Gran Vía madrileña en el epicentro mundial de la disciplina el próximo domingo 31 de mayo. Dos días antes, el campeón olímpico participará también en la presentación oficial de la prueba en Casa Club, reforzando un vínculo emocional y deportivo con España que lleva décadas construyéndose.

Porque hablar de Jefferson Pérez es hablar de uno de los mejores marchadores de todos los tiempos. Pero también de una figura que consiguió algo todavía más difícil: convertir una disciplina históricamente silenciosa y sacrificada en motivo de orgullo nacional.

Todo cambió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Allí, en los 20 kilómetros marcha, Pérez logró la primera medalla de oro olímpica de la historia de Ecuador. Aquella victoria no solo tuvo dimensión deportiva; representó un punto de inflexión cultural y emocional para todo un país.

La imagen permanece intacta en la memoria del atletismo mundial: el ecuatoriano cruzando la meta con serenidad contenida, consciente de haber alcanzado algo que trascendía el resultado. No hubo gestos grandilocuentes ni celebraciones desmedidas. Solo la emoción sobria de quien entendía el verdadero significado del momento.

Búsqueda permanente de la excelencia

Su trayectoria jamás se explicó únicamente desde el talento. Jefferson Pérez construyó su carrera a través del rigor, la disciplina y una obsesiva atención al detalle técnico. Su dominio en la marcha atlética fue consecuencia de una ética de trabajo extraordinaria que le permitió mantenerse durante más de una década en la élite mundial.

Tras aquel oro olímpico llegaron los títulos continentales y mundiales que terminaron de elevarlo a la categoría de mito. Ganó tres Copas del Mundo de Marcha y encadenó tres títulos mundiales consecutivos en París 2003, Helsinki 2005 y Osaka 2007, una hazaña inédita hasta entonces en la especialidad.

En París, además, firmó el récord mundial de los 20 kilómetros marcha, consolidándose como la gran referencia técnica de su época. Y cuando parecía acercarse el final de su carrera, todavía regresó al podio olímpico con una medalla de plata en Pekín 2008, cerrando así una trayectoria legendaria.

Pero quizás la mejor manera de entender su filosofía deportiva sea a través de sus propias palabras. "No vine en búsqueda de medallas, sino en busca de la excelencia", respondió en Osaka cuando le preguntaron qué seguía persiguiendo después de convertirse en el primer marchador de la historia en ganar tres Mundiales consecutivos.

Esa idea de la excelencia como camino, más allá del resultado, resume perfectamente una carrera marcada por la coherencia. Pérez siempre entendió el deporte como un proceso integral donde convivían cuerpo, mente y valores.

Cuenca, Ecuador y el orgullo de pertenencia

Para comprender realmente la dimensión humana de Jefferson Pérez hay que mirar hacia Cuenca, la ciudad ecuatoriana donde creció y donde se forjó buena parte de su personalidad.

Nunca renegó de sus raíces. Muy al contrario: convirtió su origen en parte esencial de su identidad deportiva. Su figura terminó funcionando como un elemento de cohesión nacional para generaciones enteras de ecuatorianos, tanto dentro como fuera del país.

Ese impacto resulta especialmente visible en España y, concretamente, en Madrid, donde la comunidad ecuatoriana mantiene una presencia muy significativa. Para muchos de ellos, Jefferson Pérez representa algo más profundo que un campeón olímpico: simboliza el vínculo emocional con su tierra y el ejemplo de que desde cualquier contexto es posible alcanzar la élite mundial.

Hay en él una cercanía poco habitual en las grandes leyendas deportivas. Una capacidad para inspirar sin artificios ni discursos grandilocuentes. Su autoridad nace precisamente de ahí: del ejemplo.

España, un territorio sentimental

La relación de Jefferson Pérez con España nunca fue circunstancial. A lo largo de su carrera encontró aquí uno de los grandes centros internacionales de la marcha atlética, una disciplina profundamente arraigada en el atletismo español.

Compitió numerosas veces en suelo español y fue precisamente en Murcia donde disputó en 2008 la última gran prueba internacional de su carrera profesional.

Además, su paso por instituciones académicas como la Universidad de Salamanca o el IE de Madrid reforzó todavía más esa conexión con el país.

Por eso, su presencia como embajador de Madrid Marcha adquiere un valor especial. La prueba madrileña se ha consolidado como uno de los grandes escaparates mundiales de la disciplina y comparte con Pérez una misma vocación: la búsqueda permanente de la excelencia.

No se trata únicamente de reunir a los mejores marchadores del planeta sobre el asfalto de la Gran Vía. También de reivindicar la dimensión histórica y humana de una especialidad que exige sacrificio, resistencia mental y una enorme capacidad de superación.

Del campeón al dirigente

Lejos de desaparecer tras su retirada, Jefferson Pérez decidió seguir vinculado al atletismo desde la gestión deportiva. En 2025 fue elegido presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y también asumió la vicepresidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano.

Su transición hacia los despachos mantiene intactos los principios que definieron su carrera deportiva: trabajo, método y compromiso colectivo. "No son grandes hombres por la altura que tengan, sino por los sueños que alcancen", repitió en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. Y esa frase resume quizá mejor que ninguna otra el legado que ha dejado.

Porque Jefferson Pérez sigue caminando. Ya no sobre el asfalto olímpico, sino en el complejo terreno de la gestión y el liderazgo institucional. Pero el ritmo continúa siendo el mismo: constancia, sobriedad y coherencia.

En tiempos de exposición fugaz y figuras construidas desde el ruido, él sigue representando algo mucho más sólido: la autoridad moral de quien convirtió el esfuerzo en ejemplo y el deporte en legado.