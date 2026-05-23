Conchita Méndez: "Oviedo ha convertido el deporte en una de sus señas de identidad"

La ciudad de Oviedo vive uno de los años más especiales de su historia reciente. Convertida en Ciudad Europea del Deporte 2026, la capital del Principado de Asturias ha intensificado su apuesta por la actividad física, los grandes eventos y la promoción de hábitos saludables. Una estrategia que, como explica a Libertad Digital la concejala de Deportes del Ayuntamiento ovetense, Conchita Méndez, no responde a una moda pasajera, sino a una idea de futuro que busca consolidar a Oviedo como referencia deportiva nacional.

En ese calendario destaca el XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), que se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (PEC), reuniendo a algunos de los profesionales más prestigiosos de la medicina deportiva española, como es el caso del médico finlandés Lasse Lampainen, considerado una referencia mundial en cirugía de lesiones musculares complejas; el doctor Óscar Luis Celada, responsable médico de la selección española de fútbol; o el director del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD), Eduardo Ribot.

"Para nosotros es todo un honor y toda una responsabilidad", señala Méndez en declaraciones a este periódico. "Hace un año, cuando presentábamos la candidatura, y hace dos, cuando apostamos por postularnos a ser Ciudad Europea del Deporte, teníamos claro que se estaban haciendo muchas cosas en Oviedo y había que darles forma, visibilidad y que se conociera todo lo que se hace aquí".

Conchita Méndez interviene en la presentación del XXX Curso de AEMEF.

Una hoja de ruta ambiciosa

La designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte, en septiembre de 2025 y de manera oficial tres meses después en el Parlamento Europeo en Bruselas, no llegó por casualidad. El Ayuntamiento llevaba años trabajando en una estrategia de crecimiento deportivo que encontró en este reconocimiento el escaparate perfecto para proyectarse hacia el exterior.

"Después de ser elegida, teníamos una hoja de ruta de programación deportiva dentro de los parámetros que fija la Ciudad Europea y también el interés de ser sede de eventos deportivos y acoger citas como el próximo Curso AEMEF", explica la edil, que destaca que se trata de "una edición muy especial" por ser la trigésima.

El curso de AEMEF encaja perfectamente en esa filosofía. No se trata únicamente de organizar competiciones o atraer espectadores, sino de convertir el deporte en un ecosistema completo donde también tengan protagonismo la ciencia, la medicina, la formación y la investigación.

Por ello, Oviedo reunirá durante tres días a figuras de enorme prestigio dentro de la medicina deportiva, con especialistas vinculados al fútbol profesional, al CSD y a clubes de primer nivel, una vez que ya ha finalizado LaLiga en Primera División. Una cita que pondrá el foco en la evolución de la medicina aplicada al rendimiento, la prevención y la salud de los deportistas.

Plaza de Alfonso II el Casto en Oviedo.

"Todo eso empezó prácticamente hace año y medio", recuerda Conchita Méndez. "Queríamos enmarcarlo dentro de los actos del centenario del Real Oviedo, de ser Ciudad Europea del Deporte y buscar una fecha adecuada, coincidiendo con el final de la Liga, para poder contar con los profesionales que forman parte de la asociación".

Más allá de la pura competición

La concejala insiste en que uno de los grandes objetivos de Oviedo pasa por mostrar todas las dimensiones que rodean al deporte moderno. Porque detrás de cada competición existe una compleja estructura profesional y humana que también merece reconocimiento. "Al final el deporte siempre pilota sobre dos ejes: por una parte el deporte base, la cantera y los juegos escolares; y por otra los grandes eventos y la competición", reflexiona. "Pero lo cierto es que alrededor del deporte también hay muchos sectores y muchos ámbitos que igualmente necesitan ser visibles".

Ahí es donde encajan como anillo al dedo encuentros como el Curso AEMEF, que fue presentado el pasado jueves 14 de mayo en el Ayuntamiento de la capital asturiana. La salud, la preparación física, la recuperación de lesiones, la protección del menor o la formación de profesionales forman parte de un entramado indispensable para el crecimiento sostenible del deporte. "Esa sinergia entre todos ellos hace que el sector esté arropado", destaca la concejala. "Los profesionales sanitarios estudian cómo mejorar el rendimiento deportivo, mientras nosotros trabajamos en otros ámbitos como la protección al menor o la formación para que todo se haga con valores y criterio".

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez.

El mensaje de fondo resulta evidente: Oviedo no quiere limitarse a albergar acontecimientos deportivos, sino convertirse en una ciudad donde el deporte impregne la vida cotidiana y se entienda como una herramienta educativa, social y de salud pública.

"Oviedo vive el deporte"

La candidatura de Oviedo a Ciudad Europea del Deporte venía gestándose desde hacía años. De hecho, el primer contacto con ACES Europe se produjo ya en 2019, aunque la pandemia frenó temporalmente el proyecto. "Queríamos ser Ciudad Europea del Deporte en 2021, pero todos sabemos lo que ocurrió con la COVID y aquello quedó en stand-by", recuerda Méndez.

Con la revalidación del actual equipo de gobierno municipal, el proyecto volvió a impulsarse con fuerza. Nuevas inversiones, programas deportivos y mejoras en infraestructuras terminaron por dar forma definitiva a una candidatura que hoy ya es realidad. "Sabíamos que era el momento de apostar", afirma. "Se estaban trabajando inversiones importantes, algunas ya han nacido y otras siguen en marcha. Todo eso llevó a crear el lema ‘Oviedo vive el deporte’".

Ese eslogan resume perfectamente la filosofía del Ayuntamiento. La intención no es únicamente promocionar un año concreto, sino construir una marca reconocible y permanente. "Pretendemos que sea una seña de identidad, igual que tenemos ‘Oviedo origen del camino’. Queremos que cualquiera que venga se lleve en la memoria y en la retina que Oviedo vive el deporte".

Legado para el futuro

En el Ayuntamiento tienen claro que el reconocimiento europeo debe servir como punto de partida y no como meta final. La aspiración es que la actividad deportiva siga creciendo en los próximos años, tanto a nivel popular como profesional. "Esto no va a ser flor de un día", subraya Méndez. "La idea es sembrar para que el deporte siga creciendo y aumentando el número de personas que lo practican en Oviedo".

La ciudad vive además un momento especialmente simbólico por el centenario del Real Oviedo, uno de los grandes emblemas deportivos de Asturias. El club azul forma parte también de esa identidad deportiva que el Ayuntamiento quiere potenciar. "Es un club centenario que va a pelear por volver a Primera División", afirma la concejala. "La afición la tenemos, la base la tenemos y 30.000 personas cada quince días en el campo suponen una fuerza imparable".

Con ese respaldo social, una agenda deportiva cada vez más potente y eventos especializados como el XXX Curso AEMEF, Oviedo continúa consolidando una idea ambiciosa: hacer del deporte uno de los grandes motores de la ciudad, tanto en imagen como en calidad de vida.