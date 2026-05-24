Georgia Taylor-Brown gana el T100 Pamplona de triatlón con una remontada memorable

La británica Georgia Taylor-Brown ha conquistado el T100 Triathlon Spain Pamplona-Navarra después de firmar una exhibición en la carrera a pie, aunque una de las grandes protagonistas del día fue la española Sara Pérez Sala, que volvió a demostrar su nivel competitivo liderando la natación y peleando cara a cara con la élite mundial del triatlón.

La prueba, disputada entre el embalse de Alloz y el centro histórico de Pamplona, reunió a algunas de las mejores especialistas del mundo de larga distancia en un evento organizado por World Triathlon, Professional Triathletes Organisation (PTO) y la Federación Española de Triatlón, con el apoyo de Turismo del Gobierno de Navarra.

Sara Pérez Sala marca el ritmo desde el inicio

La catalana, única representante española en la categoría femenina profesional, no decepcionó ante el público local y tomó el mando de la prueba desde el primer metro del agua. Tal y como se esperaba, Sara Pérez Sala impuso su fortaleza en la natación y lideró los 2 kilómetros del segmento acuático de principio a fin, saliendo primera del embalse de Alloz con un tiempo de 26:12.

La española abrió hueco desde el inicio y mantuvo a raya a un potente grupo perseguidor formado por nombres como Taylor Spivey, Georgia Taylor-Brown o Julie Derron, actual número uno del ranking PTO. Su actuación en el agua volvió a confirmar que sigue siendo una de las nadadoras más determinantes del circuito internacional.

Sara también comenzó liderando el segmento ciclista, aunque pronto llegaron los ataques de las favoritas. Julie Derron tomó la iniciativa en los primeros kilómetros y posteriormente la suiza Alanis Siffert protagonizó la remontada del día tras recuperar hasta 15 posiciones sobre la bicicleta.

Aun así, Pérez Sala se mantuvo compitiendo en posiciones delanteras durante buena parte de la prueba antes de finalizar en la 15.ª posición con un tiempo de 3:53:44, sumando además puntos para la clasificación Race To Qatar del circuito T100.

Taylor-Brown decide en la carrera a pie

La victoria terminó cayendo del lado de Georgia Taylor-Brown. La campeona olímpica británica llegó tercera a la T2, perdiendo cerca de un minuto respecto a las líderes, pero protagonizó una remontada demoledora en los 18 kilómetros finales.

Antes del kilómetro cinco ya se había colocado en cabeza y nadie pudo seguir su ritmo hasta la línea de meta. Taylor-Brown paró el crono en 3:38:03 y logró así su primera victoria en el circuito T100, un triunfo que además la sitúa segunda en la clasificación Race To Qatar, solo por detrás de la suiza Imogen Simmonds.

"Hacía muchísimo calor ahí fuera", explicó Taylor-Brown, que aseguró haber gestionado con inteligencia el segmento ciclista antes de lanzar su ataque definitivo en la carrera a pie. "Me sentí realmente bien en la primera y segunda vuelta de la carrera, pero me alegro de haber abierto hueco porque realmente quería caminar al final", confesó. La vencedora también destacó el gran momento de forma que atraviesa junto a su nuevo equipo de entrenamiento: "Me siento fuerte, feliz y con confianza". Además, elogió el recorrido navarro, especialmente el sector ciclista, y cerró con una nota más personal felicitando el cumpleaños de Cassandre Beaugrand y de Catherine, la pareja de su padre.

Julie Derron terminó segunda tras resistir en el tramo final, mientras que la estadounidense Taylor Spivey completó el podio con el mejor resultado de su carrera en el T100.

Un escenario espectacular en Navarra

El Spain T100 Pamplona-Navarra ofreció además uno de los recorridos más llamativos del calendario internacional. La prueba atravesó algunos de los enclaves más emblemáticos de la comunidad foral, incluyendo Puente la Reina y varios tramos del Camino de Santiago, antes de finalizar en pleno corazón de Pamplona, con meta en la Plaza del Castillo.

La cita también acogió el Campeonato de España de Media Distancia y reunió a cerca de 2.000 triatletas de grupos de edad durante todo el fin de semana.