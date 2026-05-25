Bochornosa imagen en el Giro: descalificado por dar un cabezazo a otro ciclista en plena llegada masiva

La decimoquinta etapa del Giro de Italia 2026 dejó este domingo una de esas imágenes que dan la vuelta al mundo. Y no precisamente por una exhibición deportiva. El italiano Enrico Zanoncello (Bardiani-CSF 7 Saber) protagonizó un episodio absolutamente impropio del ciclismo profesional al lanzar un cabezazo contra el británico Robert Donaldson (Team Jayco Alula) en plena llegada al esprint en Milán, lo que provocó una caída y su inmediata descalificación por parte de los comisarios.

La escena, captada desde varios ángulos y difundida por Eurosport España y otras plataformas internacionales, muestra cómo el velocista transalpino pierde completamente los nervios cuando el pelotón pelea por colocarse en los últimos metros de la etapa.

Un gesto tan absurdo como peligroso

En el fragor del esprint, Zanoncello comienza primero a forcejear por la posición con un corredor del Groupama-FDJ. Apenas unos segundos después, el italiano se desplaza bruscamente hacia su derecha y termina impactando con la cabeza sobre Robert Donaldson, que pierde el equilibrio y se va violentamente al suelo.

La caída, producida a gran velocidad y con el pelotón completamente lanzado, pudo tener consecuencias mucho peores. Afortunadamente, el británico no sufrió heridas graves, aunque la imagen del ciclista rodando por el asfalto heló la sangre de buena parte del grupo.

Lo más sorprendente de todo es la naturalidad con la que Zanoncello ejecuta la acción. No se trata de un roce fortuito ni de un movimiento derivado de la tensión propia del esprint. El cabezazo es evidente, deliberado y completamente incomprensible en una disciplina donde cualquier pequeño contacto puede acabar en tragedia.

Descalificación inmediata y sanción económica

Los comisarios del Giro actuaron con rapidez. Tras revisar las imágenes aéreas y las repeticiones televisivas, decidieron expulsar de la carrera al corredor italiano del Bardiani-CSF 7 Saber. Además, la Unión Ciclista Internacional (UCI) le impuso una multa de 1.000 francos suizos (1.100 euros) y una tarjeta amarilla.

La sanción refleja la gravedad de una maniobra que ha provocado indignación en el mundo del ciclismo. Aunque en los esprints es habitual ver codazos, cambios bruscos de trayectoria o maniobras al límite, lo sucedido en Milán cruza una línea muy distinta. No era una acción agresiva ‘de carrera’, sino directamente una agresión.

El lado más feo del ciclismo

La polémica terminó eclipsando parcialmente una etapa que había resultado espectacular desde el punto de vista deportivo. El noruego Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) logró una sorprendente victoria desde la fuga, mientras el Team Polti VisitMalta rozó el triunfo con un enorme segundo puesto de Mirco Maestri.

¿Nervios? Mejor pregúntale a nuestro @albertocontador en el final de la etapa de hoy 🥵 Lo cerca que se quedó el Team Polti VisitMalta de la victoria#GirodItalia pic.twitter.com/CS8hYUtkNW — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 24, 2026

Sin embargo, todo quedó eclipsado por las imágenes del incidente protagonizado por Zanoncello. En redes sociales, aficionados y periodistas coincidieron rápidamente en pedir una sanción ejemplar. Muchos compararon la escena con acciones impropias de otros deportes de contacto, pero completamente fuera de lugar en una gran vuelta ciclista.

Y es que el ciclismo convive desde hace años con un problema evidente: la peligrosidad creciente de los esprints masivos. La velocidad cada vez es mayor, los corredores apuran al límite y cualquier mínimo error puede provocar caídas terribles. Precisamente por eso, ver a un ciclista utilizar la cabeza para desplazar a un rival resulta todavía más irresponsable.

Un corredor reincidente en la polémica

Aunque no era precisamente una gran estrella del pelotón, Zanoncello sí es un corredor conocido dentro del circuito italiano. El velocista, nacido en 1997 y miembro del Bardiani desde 2021, había firmado algunos triunfos menores en carreras asiáticas y etapas de pruebas secundarias.

En este Giro estaba disputando su tercera participación en la corsa rosa y había logrado algún resultado discreto en llegadas masivas, aunque sin pelear realmente por victorias de etapa. Todo eso ha quedado ahora completamente enterrado bajo una acción que probablemente perseguirá su carrera profesional durante mucho tiempo.