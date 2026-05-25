La Gran Vía reúne el próximo domingo a la élite mundial de la marcha atlética

La cuenta atrás ya ha comenzado. La V edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha transformará el próximo domingo 31 de mayo la Gran Vía en uno de los grandes escenarios mundiales de la marcha atlética, con la presencia de campeones olímpicos, campeones del mundo, medallistas internacionales y grandes referentes de la especialidad procedentes de 18 países.

La competición, integrada en el circuito Gold del World Athletics Race Walking Tour, confirma así el extraordinario crecimiento experimentado por la prueba madrileña desde su creación, hasta situarse entre las grandes referencias internacionales de esta disciplina.

La gran figura simbólica de esta edición será el ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico en Atlanta 1996, triple campeón del mundo y una de las mayores leyendas de la historia de la marcha atlética.

Pérez será homenajeado durante el evento y nombrado embajador de Madrid Marcha para América Latina, en reconocimiento a una trayectoria que marcó una época y abrió definitivamente la dimensión global de la marcha latinoamericana. Su presencia aspira además a convertir la jornada en un gran punto de encuentro para la comunidad ecuatoriana residente en Madrid.

Junto a él, la Gran Vía madrileña contará con la presencia del italiano Massimo Stano, campeón olímpico en Tokio y campeón del mundo, considerado uno de los grandes referentes actuales de la disciplina.

El brasileño Caio Bonfim llegará a Madrid como uno de los nombres más relevantes del panorama internacional tras proclamarse campeón del mundo y convertirse además en medallista olímpico y múltiple medallista mundial.

Otro de los grandes referentes internacionales será el sueco Perseus Karlstrom, campeón de Europa y varias veces medallista mundial, consolidado desde hace años entre los mejores especialistas del planeta.

La representación española estará encabezada por Paul McGrath, medallista mundial y subcampeón de Europa, además de Diego García Carrera, diploma olímpico, medallista europeo, reciente medalla de plata en la Copa del Mundo de Brasilia y uno de los impulsores deportivos de Madrid Marcha.

El potente bloque español contará igualmente con nombres como Antía Chamosa, Daniel Chamosa, Álvaro López, Aldara Meilán o Alicia Sánchez, reflejando el excelente momento de la marcha española tanto en categoría masculina como femenina.

La dimensión internacional femenina será otro de los grandes atractivos de esta edición. México acudirá con una delegación de enorme nivel encabezada por Alegna González, subcampeona del mundo y una de las grandes figuras internacionales de la disciplina, acompañada por Sofía Ramos, Valeria Ortuño, Alejha González y Ximena Serrano.

Japón volverá a presentar uno de los equipos más sólidos del panorama internacional, con atletas como Hayato Katsuki, Nanako Fujii, Tomohiro Noda o Kento Yoshikawa, varios de ellos medallistas mundiales y asiáticos.

Ecuador contará además con la presencia de Paula Torres, una de las grandes referencias sudamericanas actuales, junto a Magaly Bonilla, David Hurtado y Jordy Jiménez Arrobo.

Italia presentará igualmente un equipo de enorme nivel competitivo con Francesco Fortunato, Aldo Andrei, Giulia Gabriele, Giada Traina y Federica Curiazzi.

El cartel internacional se completará con representantes de Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Turquía, China, Etiopía, Argelia, Colombia y Perú, reforzando el carácter plenamente global de una competición que volverá a situar a Madrid en el epicentro mundial de la marcha atlética.

La V edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha distribuirá además 22.000 euros en premios y será ofrecida por RTVE a través de Teledeporte y RTVE Play, permitiendo que la competición pueda seguirse a nivel internacional.

El próximo domingo 31 de mayo, la Gran Vía madrileña volverá así a convertirse en un estadio abierto al mundo, reuniendo a algunos de los mejores marchadores del planeta en un escenario único, gratuito y plenamente integrado en el corazón de la ciudad.

Una cita que consolida definitivamente a Madrid como una de las grandes capitales internacionales de la marcha atlética.