Cinco continentes, 18 países: el espectacular crecimiento internacional de Madrid Marcha

La V edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha reunirá nuevamente en la Gran Vía a atletas de los cinco continentes, confirmando el carácter plenamente internacional de una prueba que ya figura entre las grandes referencias mundiales de la marcha atlética.

Con representación de 18 países, Madrid acogerá nuevamente a algunos de los mejores especialistas de Asia y África, territorios fundamentales en la evolución histórica y competitiva de esta disciplina.

Japón presentará uno de los equipos internacionales más amplios y competitivos de la prueba, tanto en categoría masculina como femenina, con la presencia de Kazuki Takahashi, Hayato Katsuki, Tomohiro Noda, Keisuke Hara, Kento Yoshikawa y Nanako Fujii. China volverá igualmente a desempeñar un papel protagonista con atletas como Haifeng Quian, Zhuoma Baima, Quaming Wu y Xizhen Yang, representantes de una de las grandes potencias mundiales de la marcha.

La participación africana contará con nombres procedentes de Etiopía y Argelia. Entre ellos destaca el etíope Misgana Wakuma Fekansa, además de la argelina Souad Azzi.

La dimensión internacional del evento confirma el crecimiento deportivo y organizativo experimentado por Madrid Marcha desde su creación, hasta situarse actualmente entre las pruebas más valoradas del calendario internacional. La presencia de atletas de Europa, América, Asia y África convertirá nuevamente la Gran Vía en un escenario único para la marcha mundial, permitiendo al público madrileño disfrutar gratuitamente, en pleno centro de la ciudad, de algunos de los mejores especialistas del planeta.

La organización volverá además a rendir homenaje al ecuatoriano Jefferson Pérez, leyenda universal de la marcha atlética y gran símbolo de una edición que unirá deporte, diversidad internacional y convivencia cultural en uno de los espacios urbanos más emblemáticos de Europa.