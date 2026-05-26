El polémico torneo deportivo que permite doparse cierra su primera edición con más dudas que récords

Los llamados Enhanced Games, la competición deportiva que permite el uso de sustancias dopantes, han cerrado su primera edición en Las Vegas lejos de las expectativas generadas por sus promotores. El evento, presentado como una revolución capaz de transformar el deporte de élite, apenas logró un récord superior a una marca oficial tras varias horas de pruebas marcadas por los intentos fallidos y una puesta en escena orientada al espectáculo.

El único resultado destacado llegó en la última prueba de la noche, cuando el nadador griego Kristian Gkolomeevcompletó los 50 metros libres en 20,81 segundos, rebajando en siete centésimas el récord oficial conseguido en marzo por el australiano Cameron McEvoy. La marca, sin embargo, no tendrá validez oficial debido al uso de un bañador prohibido y al consumo de sustancias dopantes.

La competición reunió a 42 atletas de disciplinas como la velocidad, la natación o la halterofilia. La mayoría tomaba sustancias prohibidas como testosterona, EPO o esteroides anabólicos, aunque varios deportistas que competían sin dopaje también consiguieron imponerse en distintas pruebas.

Entre ellos estuvieron el velocista estadounidense Fred Kerley, plata olímpica en París, la atleta Tristan Evelyn y el nadador australiano Hunter Armstrong, que abandonaron Las Vegas con premios de 250.000 dólares tras ganar sus respectivas pruebas.

Normas flexibles

Buena parte de la jornada estuvo marcada por intentos frustrados de superar plusmarcas mundiales. La dominicana Beatriz Pirón no logró batir el récord en arrancada femenina de su categoría y el islandés Thor Bjornsson, conocido por su participación en la serie Game of Thrones, tampoco pudo mejorar su marca personal en peso muerto.

La organización también dejó imágenes polémicas al modificar sobre la marcha algunas normas de competición. El canadiense Boady Santavy recibió un cuarto intento extraordinario después de fallar los tres reglamentarios en arrancada, aunque tampoco consiguió superar el récord mundial.

El estadounidense Wesley Kitts también se quedó lejos de la marca prevista, mientras parte del público seguía el evento a través de Youtube. Según los organizadores, unas 250.000 personas vieron la competición en directo en internet.

Además de las pruebas deportivas, los Enhanced Games utilizaron pantallas gigantes para mostrar información sobre las sustancias consumidas por los atletas.

Pese a los resultados discretos y a la polémica que rodea el proyecto desde su creación en 2023, los organizadores ya han anunciado su intención de celebrar una segunda edición el próximo año.