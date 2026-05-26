Vingegaard, a un paso de la Triple Corona: "No me veo corriendo hasta los 35"

A Jonas Vingegaard le quedan apenas seis días de carrera y las montañas de los Dolomitas para entrar definitivamente en la historia del ciclismo. El motivo es que el líder del Visma-Lease a Bike está a un paso de conquistar su primer Giro de Italia y completar así la prestigiosa Triple Corona, reservada únicamente para los ciclistas capaces de ganar el Tour, el Giro y la Vuelta.

El danés, vestido con la maglia rosa y dueño absoluto de la clasificación general, afronta la última semana de competición con una ventaja de 2:26 sobre Felix Gall y con la sensación de tener el Giro bajo control. Pero más allá de la carrera, sus declaraciones durante la jornada de descanso han dejado otro gran titular: Vingegaard empieza a mirar el final de su carrera deportiva.

"Desde mi accidente en 2024 voy año a año", reconoció el ciclista danés. "Cumplo 30 años en diciembre y no me veo corriendo hasta los 35". Una frase sencilla, pero enormemente reveladora viniendo de uno de los corredores más dominantes del pelotón actual.

A las puertas de la eternidad

Si mantiene la ventaja en Roma, Vingegaard se convertirá en el octavo corredor de la historia capaz de conquistar las tres grandes vueltas. Un club reservado para leyendas absolutas del ciclismo.

En las últimas semanas, el doble ganador del Tour de Francia y vigente campeón de la Vuelta a España ha firmado un Giro prácticamente impecable hasta el momento. De hecho, su exhibición en la etapa 14 terminó de romper la carrera y confirmó la superioridad táctica y física del bloque del Visma.

Recordemos que el equipo neerlandés ejecutó un movimiento perfecto en la montaña para aislar a sus rivales directos y lanzar a su líder hacia una victoria decisiva. Desde entonces, el danés ha administrado la ventaja con autoridad y sin necesidad de asumir riesgos innecesarios.

Aun así, Vingegaard dejó claro que no pretende convertir este Giro en una demostración de dominio absoluto al estilo de Tadej Pogacar en 2024, cuando el esloveno ganó seis etapas camino del título. "No voy a correr para intentar ganar todas las etapas de montaña que quedan", explicó. "No voy solo a defender la maglia rosa, pero tampoco voy a centrarme en todas las etapas".

El accidente que cambió su perspectiva

Las palabras de Vingegaard reflejan también un cambio de mentalidad importante. Hay que tener en cuenta que el grave accidente sufrido en 2024 marcó un antes y un después en su forma de entender el ciclismo profesional y su propia carrera.

Desde entonces, el danés insiste en vivir temporada a temporada, sin proyectarse demasiado a largo plazo. Tanto que, aunque sigue compitiendo al máximo nivel y acumulando éxitos, ya no transmite la sensación de querer alargar su carrera durante más de una década, como hicieron otras grandes figuras del pelotón.

El último reto antes de retirarse

Pese a hablar abiertamente sobre una retirada relativamente temprana, Vingegaard todavía mantiene varios objetivos pendientes antes de bajar definitivamente de la bicicleta. Y es que, además de completar la Triple Corona con este Giro, el danés quiere cerrar otro círculo muy particular: ganar todas las grandes vueltas de una semana del calendario WorldTour.

A estas alturas de su carrera solo le falta una para completar la colección: el Tour de Romandía. Un detalle que podría condicionar incluso parte de su calendario en 2027. De hecho, no sería extraño ver al líder del Visma presentarse en Suiza con el objetivo específico de conquistar la prueba y completar una lista prácticamente perfecta de triunfos en carreras por etapas. "Mientras disfrute, seguiré compitiendo", resumió el danés.

Rumores de mercado y fidelidad al Visma

Pero la retirada no es lo único que planea sobre la cabeza de Vingegaard… De hecho, en medio de su dominio en el Giro también han aparecido rumores sobre un posible cambio de equipo. Algunas informaciones lo han vinculado con el proyecto de INEOS Grenadiers, que busca recuperar protagonismo en las grandes vueltas.

Sin embargo, Vingegaard quiso despejar dudas sobre su futuro inmediato y reiteró su intención de seguir sumando éxitos con el Visma. El vínculo entre el corredor danés y la estructura neerlandesa sigue siendo sólido. Allí se convirtió en estrella mundial y allí ha construido el mejor periodo de su carrera deportiva.

Ahora solo queda resistir la última semana del Giro. Si nada se tuerce en los Dolomitas, Jonas Vingegaard llegará a Roma convertido en leyenda. Y, al mismo tiempo, un poco más cerca del día en que decida que ya ha pedaleado lo suficiente.