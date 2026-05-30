Vingegaard conquista el Giro a lo campeón y entra en el club de las tres grandes

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) ha ganado la 20ª etapa del 109º Giro de Italia masculino, disputada sobre 200 kilómetros entre Gemona del Friuli y Piancavallo, gozando él a lo campeón a falta de rubricar oficialmente su título en la clasificación general con la última jornada de este domingo en Roma.

Con un tiempo final de 5:03:55, Vingegaard culminó este sábado en victoria su definitivo ataque entre los favoritos del pelotón, que había llegado a 10,5 km de la meta para buscar al italiano Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), quien en ese instante era cabeza de carrera.

Pero hasta llegar a ese desenlace con el danés en modo cazador, esta penúltima etapa pasó por distintas vicisitudes. No tardaron en verse ataques al iniciarse la marcha e incluso tuvo 15 segundos de ventaja un quinteto de escapados que incluía al belga Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) y al australiano Jack Haig (Netcompany INEOS).

Sus compañeros de fatigas fueron primero el francés Axel Huens (Groupama-FDJ United), el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), si bien más adelante se les unieron el italiano Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) y el estadounidense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team).

No obstante, el Visma-Lease a Bike se había puesto a tirar fuerte del pelotón desde el kilómetro 38 y evitaba sustos, pues aprovechando la subida al puerto de Clauzetto (3ª cat.) disminuyó la renta de los siete corredores fugados. Eso sí, aguantaron como jabatos y no fue hasta las dos subidas al Piancavallo cuando hubo reválidas para gente importante.

En ese contexto de doble ascenso destacó el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) junto a un Ludovico Crescioli que animó el cotarro a 11 km de la meta con un ataque, mientras que por detrás en el grupo de 'gallitos' el neerlandés Bart Lemmen se había convertido en escudero del líder de su equipo, un Vingegaard a punto de realizar su ofensiva clave.

Así, el danés del Visma-Lease a Bike cazó finalmente a Crescioli y puso la guinda a su debut en la Corsa Rosa. Cuando en la sesión de este domingo recorra las calles de la capital de Italia, el ciclista de Hillerslev habrá entrado de manera oficial en el selecto club de los ganadores de las tres grandes vueltas del calendario internacional en Roma.

A su lado en el podio final de Roma estarán el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM), segundo, y el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), tercero, después de haber batallado en esta jornada sabatina a través del Piancavallo para asegurarse dichas posiciones.