Francesco Fortunato y Alegna González conquistan la Gran Vía en una histórica edición de Madrid Marcha

Madrid volvió a convertirse este domingo en la capital mundial de la marcha atlética. La Gran Vía madrileña acogió la celebración del V Gran Premio Internacional Madrid Marcha, prueba Gold del circuito mundial World Athletics Race Walking Tour, que reunió a muchas de las principales figuras internacionales de la especialidad en un escenario único en el mundo.

El italiano Francesco Fortunato y la mexicana Alegna González se han proclamado vencedores de una edición que ha vuelto a convertir el centro de la capital en un gran estadio al aire libre, acercando el deporte de élite a miles de aficionados de manera gratuita y abierta.

En categoría masculina, Fortunato se impuso con un tiempo de 39:16, por delante del español Paul McGrath (39:24) y el brasileño Caio Bonfim (39:32). Los mejores españoles, tras McGrath, fueron Diego García Carrera -que a su vez es director técnico de Madrid Marcha- y Álvaro López, que finalizaron en octava y décima posición con registros de 40:12 y 40:18, respectivamente.

"Estoy feliz por haber ganado, que era mi objetivo. Esta temporada está yendo francamente bien y espero seguir así para llegar en la mejor forma posible al Europeo de Birmingham, que es el gran reto de la temporada", ha señalado Fortunato.

La prueba masculina volvió a ofrecer un altísimo nivel competitivo, con la presencia de campeones olímpicos, mundiales, continentales y algunos de los mejores especialistas del planeta sobre el circuito homologado de un kilómetro instalado entre el edificio Capitol de la Gran Vía y la Red de San Luis.

Alegna sigue siendo la reina

En categoría femenina, la victoria fue para Alegna González, que cruzó la línea de meta con un registro de 44:03, por delante de la peruana Evelyn Inga (44:16) y la española Aldara Meilán (44:46), pulverizando su propia marca personal, que hasta ahora era de 45:06.

Tras Meilán, las siguientes españolas fueron Julia Suárez y Alicia Sánchez, que finalizaron en decimotercera y vigesimoquinta posición, respectivamente.

"A pesar de la dura competencia que he tenido y del calor, me he visto muy bien mentalmente y he podido ganar, que era mi objetivo. Me encanta competir en este escenario de la Gran Vía y en una prueba corta de 10 kilómetros para poder demostrar mi velocidad. Ahora a centrarme en el próximo gran reto, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 1 de agosto", apuntó la azteca.

Con esta quinta edición, Madrid Marcha continúa consolidándose como una de las pruebas más prestigiosas y reconocidas del calendario internacional de la marcha atlética.

Emotivo homenaje a Jefferson Pérez

Uno de los momentos más especiales de la jornada tuvo como protagonista al ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico en Atlanta 1996, triple campeón del mundo y una de las mayores leyendas de la historia de la marcha atlética. Ante el aplauso de atletas, autoridades y público, la organización le rindió homenaje por una trayectoria deportiva excepcional que ha servido de inspiración a varias generaciones de deportistas de todo el mundo.

Asimismo, Madrid Marcha le distinguió como Embajador de la prueba para América Latina, reconociendo su papel como referente universal de este deporte y su contribución a la difusión de los valores del atletismo.

Tras recibir el reconocimiento, Jefferson Pérez fue el encargado de dar la salida a la prueba absoluta. "Si empiezo a recordar momentos históricos de la marcha se me ocurren el Coliseo en el Mundial de Roma o la Torre Eiffel en los Juegos Olímpicos de París, pero por supuesto también la Gran Vía en el corazón de Madrid, el corazón del mundo. De esta forma, estoy muy honrado por haber vivido este homenaje y es todo un orgullo ser Embajador de Madrid Marcha para América Latina", apuntó el campeón olímpico de Atlanta 96.

La presencia del campeón ecuatoriano movilizó además a numerosos aficionados y representantes de la comunidad ecuatoriana residente en España, que quisieron sumarse a una jornada especialmente emotiva.

Madrid, capital mundial de la marcha

Cinco años después de su nacimiento, Madrid Marcha se ha consolidado como una de las grandes referencias internacionales de la disciplina. La singularidad de su recorrido, la cercanía del público a los atletas, la presencia de las principales figuras mundiales y el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han convertido la prueba en un acontecimiento deportivo único, de libre acceso y gratuito para todos.

La competición fue retransmitida en directo por Telemadrid y a través de RTVE, Teledeporte (en diferido) y RTVE Play, permitiendo seguir la prueba desde numerosos países y reforzando la proyección internacional de Madrid y de la marcha atlética española.

Una prueba que sigue creciendo

La quinta edición ha supuesto un nuevo paso adelante en el crecimiento y la internacionalización del proyecto.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de Iberia como nuevo patrocinador. La compañía aérea se suma a Madrid Marcha para acompañar a una prueba que aspira a seguir ampliando horizontes y fortaleciendo su presencia internacional. Unas alas sobre las que Madrid Marcha quiere apoyarse para continuar volando más alto en cada edición.

La organización desea agradecer igualmente el compromiso de Grand Class, responsable de la operativa de traslados y recogidas de atletas y delegaciones internacionales; de Skechers, patrocinador técnico; de JAECOO OMODA Gamboa, cuyos vehículos han formado parte del dispositivo de apoyo de la competición; y de 20 Minutos, colaborador informativo que ha contribuido a amplificar el alcance de la prueba.

También ha sido fundamental la aportación de Navis Media, responsable de distintas infraestructuras técnicas del evento, entre ellas el arco de meta, así como la colaboración de GO2 by Global Omnium, patrocinador de sostenibilidad de Madrid Marcha.

Gracias a esta alianza, la organización continúa avanzando en la medición y reducción de su huella de carbono, reafirmando su compromiso con la innovación y con la organización de eventos cada vez más sostenibles.

La ceremonia de entrega de premios celebrada en el entorno del cine Capitol contó con la presencia de representantes de la Comunidad de Madrid (Ricardo Echeita, subdirector general de Instalaciones Deportivas), el Ayuntamiento de Madrid (Gregorio Ramírez, director general de Deporte), la Real Federación Española de Atletismo (Luis Saladie, director de Competiciones y Eventos), World Athletics, patrocinadores y colaboradores de la prueba, así como representantes institucionales vinculados al homenaje a Jefferson Pérez.

Apoyo masivo

Según datos de la organización, alrededor de 12.000 espectadores siguieron in situ el desarrollo de esta quinta edición de Madrid Marcha, confirmando la extraordinaria acogida popular de una competición que ha convertido la Gran Vía en el gran escaparate mundial de la marcha atlética.