La carrera de "alto octanaje" de Jefferson Pérez: "La ira y la frustración se convirtieron en pasión y amor"

Hay deportistas que ganan medallas. Hay leyendas que cambian la historia de un deporte. Y luego están aquellos que terminan trascendiendo incluso sus propios éxitos para convertirse en referentes humanos. Jefferson Leonardo Pérez Quezada (Cuenca, Ecuador, 1 de julio de 1974), simplemente Jefferson Pérez, pertenece a esa categoría. Basta escucharle durante unos minutos para comprender que detrás del campeón olímpico, del tricampeón mundial y del hombre que dio a Ecuador la primera medalla de oro de su historia en unos Juegos Olímpicos (Atlanta’96) existe alguien que lleva años reflexionando sobre cuestiones mucho más profundas que el deporte. Habla de entrenamiento, sí. Habla de competición, por supuesto. Pero sobre todo habla de la vida. De las oportunidades. De las personas que aparecen en el momento adecuado. Del fracaso. De la capacidad de levantarse. Del tiempo. Del amor. Y de una idea que resume mejor que ninguna otra su manera de entender el éxito: el "combustible" que impulsa las grandes carreras no es el odio ni el rencor, sino la pasión y la determinación.

A las puertas de cumplir los 52 años, Jefferson conserva la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Atlanta’96 queda lejos. Pekín 2008, cuando se retiró, también. Y, sin embargo, cada vez que recuerda aquellos momentos lo hace con una claridad sorprendente, como si todavía pudiera escuchar el ruido de la multitud o sentir el peso de una medalla recién colgada al cuello. Quizá por eso resulta tan interesante escucharle hoy, cuando la distancia del tiempo le permite analizar su trayectoria sin nostalgia y con una perspectiva que pocos deportistas alcanzan. Porque Jefferson Pérez, en una distendida entrevista a Libertad Digital celebrada en un céntrico hotel de Madrid, ya no habla únicamente como uno de los mejores marchadores de todos los tiempos. Habla como alguien que ha aprendido a encontrar sentido a la vida, tanto en las victorias como en las derrotas.

Madrid Marcha, la fiesta que conquistó a una leyenda

Su visita a España ha tenido un motivo muy concreto. Jefferson Pérez ha ejercido como embajador para América Latina de Madrid Marcha, una prueba —con triunfo del italiano Francesco Fortunato y la mexicana Alegna González en las categorías masculina y femenina, respectivamente— que continúa consolidándose como una de las grandes referencias internacionales de la especialidad. Después de varios años alejado del foco mediático del atletismo mundial, el ecuatoriano reconoce que la experiencia le ha sorprendido incluso más de lo que esperaba. La imagen de la Gran Vía convertida en escenario deportivo, con miles de personas siguiendo la competición a pie de calle, le ha dejado una huella especial.

No es habitual escuchar a una leyenda de su dimensión mostrarse tan entusiasmada con un evento contemporáneo. Sin embargo, en este caso las palabras brotan de forma natural. Habla de emoción, de espectáculo y de la necesidad de que la marcha atlética abandone definitivamente el rincón en el que durante décadas permaneció encerrada. Para alguien que dedicó gran parte de su carrera a defender el prestigio de una disciplina tantas veces cuestionada o incomprendida, comprobar que una ciudad como Madrid es capaz de convertir una competición de marcha en un acontecimiento popular tiene un valor simbólico enorme. "Necesitamos que la marcha tenga este protagonismo", asegura, convencido de que el futuro del deporte pasa por acercarse cada vez más al público.

Además, la prueba madrileña le ha permitido comprobar el extraordinario momento que atraviesa la disciplina. La victoria de Fortunato, la permanente fortaleza de Japón, la irrupción de nuevos talentos y la consolidación de atletas como el español Paul McGrath dibujan un escenario mucho más abierto y competitivo que el que existía durante sus años de dominio. En su opinión, la tecnología y la democratización del conocimiento han reducido enormemente las diferencias entre países, provocando que cada vez sea más difícil señalar a uno o dos favoritos claros antes de una gran competición. Hoy el talento se encuentra mucho más repartido y eso, lejos de preocuparle, le parece una magnífica noticia para el crecimiento de la marcha.

De vendedor de periódicos a campeón olímpico

Sin embargo, para entender realmente quién es Jefferson Pérez conviene abandonar por un momento la Gran Vía madrileña y viajar hasta Cuenca, la ciudad ecuatoriana situada a más de 2.500 metros de altitud donde comenzó una historia que parece escrita para una novela. Mucho antes de convertirse en campeón olímpico, mucho antes de escuchar su himno sonar en Atlanta, fue simplemente un niño que ayudaba a su familia trabajando y recorriendo calles vendiendo periódicos. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o imitaban a sus ídolos deportivos, él aprendía sin darse cuenta una de las lecciones fundamentales de su vida: el esfuerzo cotidiano termina construyendo fortalezas invisibles.

Aquellos kilómetros recorridos cada día por necesidad acabarían convirtiéndose, años después, en la base física que sustentó una de las carreras más extraordinarias de la historia del atletismo latinoamericano. Lo curioso es que la marcha apareció casi por casualidad. Un profesor de Educación Física le advirtió de que corría el riesgo de perder el curso debido a sus ausencias y le ofreció una salida aparentemente sencilla: ganar una carrera escolar. Lo que vino después resulta casi imposible de creer. Ganó aquella carrera, poco después conquistó un campeonato nacional y apenas unas semanas más tarde se proclamó campeón sudamericano. Lo que para cualquier observador habría parecido una irrupción meteórica, para él fue simplemente la consecuencia de años de esfuerzo acumulado sin ser plenamente consciente de ello.

Cuando recuerda aquella época, Jefferson no habla tanto de talento como de circunstancias. Le gusta repetir que la vida le fue poniendo "estímulos" delante y que él simplemente decidió aprovecharlos. Es una forma muy particular de entender el mérito personal. Lejos de construir un relato heroico sobre sí mismo, prefiere destacar la importancia de las personas que aparecieron en los momentos decisivos y le ayudaron a seguir avanzando cuando parecía más fácil rendirse.

Los "ángeles" que aparecen en el camino

Existe una palabra que se repite constantemente durante la conversación: "ángeles". Jefferson Pérez la utiliza para referirse así a entrenadores, profesores, empresarios, dirigentes o amigos que aparecieron en momentos clave de su vida y le ofrecieron una oportunidad. No una solución. No un camino resuelto. Simplemente una oportunidad. Es una diferencia importante porque resume buena parte de su filosofía vital. "Los ángeles", explica, "no aparecen para resolver los problemas de nadie. Aparecen para entregar herramientas. Después corresponde a cada persona decidir qué hacer con ellas".

Ese enfoque le permite reinterpretar incluso algunos de los episodios más dolorosos de su carrera. Entre ellos destaca especialmente el día en que un periodista publicó que jamás llegaría demasiado lejos como deportista. Aquellas palabras fueron un golpe durísimo para un joven de apenas 18 años que todavía intentaba abrirse camino en la élite. Durante mucho tiempo conservó aquel recorte de periódico junto a la cabecera de su cama. Lo veía cada mañana y lo utilizaba como una fuente permanente de motivación. Sin embargo, con el paso de los años terminó comprendiendo que aquel episodio le había enseñado algo mucho más valioso que la simple necesidad de demostrar quién tenía razón.

Comprendió que la rabia puede ayudarte a empezar, pero que no puede acompañarte durante toda una vida. Es solo una motivación a muy corto plazo. Porque lo importante es la pasión, la determinación y, en definitiva, el amor.

Combustible de "alto octanaje"

Es precisamente en ese punto donde aparece una de las reflexiones más interesantes de toda la conversación. Jefferson Pérez distingue entre "dos tipos de combustible". El primero, dice, es "barato y fácil de conseguir". Está formado por el resentimiento, el rencor, la ira o el deseo de demostrar algo a quienes dudan de ti. Puede ser muy útil para arrancar. Puede ayudarte a reaccionar ante una injusticia o a levantarte después de una decepción. Pero tiene un límite evidente: se agota.

El segundo combustible es mucho más potente. Mucho más duradero. Mucho más eficiente. Es el combustible de "alto octanaje". Está formado por el amor, la pasión y la determinación. Es el motor que permite sostener el esfuerzo durante años, levantarse cada mañana para entrenar y seguir persiguiendo objetivos cuando ya no queda nada que demostrar. Jefferson reconoce que ambos combustibles convivieron durante un tiempo en su interior, pero también admite que, si consiguió mantenerse casi dos décadas en la élite mundial, fue porque terminó sustituyendo uno por otro.

Por eso, cuando llegó la gloria olímpica en Atlanta’96, no sintió deseos de revancha. No pensó en periodistas. No pensó en críticos. No pensó en quienes habían dudado de él. Lo que sintió fue algo mucho más simple y mucho más profundo: "paz". La paz de quien ha cumplido una promesa consigo mismo. La tranquilidad de saber que "el camino recorrido había merecido la pena", como explica a LD. La satisfacción íntima de descubrir que el verdadero triunfo no consistía en ganar una medalla, sino en convertirse en la persona capaz de conquistarla.

Pekín 2008 y las semillas del futuro

Si Atlanta representa la culminación de un sueño, Pekín 2008 simboliza la madurez de un campeón. Allí llegó una medalla de plata que muchos aficionados todavía contemplan como una oportunidad perdida para conseguir un segundo oro olímpico. Jefferson, sin embargo, rechaza completamente esa interpretación. Su forma de analizar aquel episodio dice mucho de cómo entiende la vida.

Utiliza una imagen sencilla para explicarlo. La medalla de oro era "una gran manzana roja, perfecta, lista para ser disfrutada". Pero la vida, según cuenta, le pidió algo diferente. Le pidió plantar esa manzana en lugar de comérsela. Convertirla en semilla. Esperar. Confiar. Permitir que el tiempo hiciera su trabajo. Lo extraordinario es que, cuando habla de Pekín, no lo hace desde la resignación, sino desde el agradecimiento. Está convencido de que aquella experiencia ayudó a inspirar a toda una generación de deportistas ecuatorianos que crecieron viendo sus éxitos y creyendo que ellos también podían alcanzar la cima.

Así, cuando menciona a Daniel Pintado, campeón olímpico en París 2024, lo hace precisamente desde esa perspectiva. No habla de herederos ni de sucesores. Habla de continuidad. De un relevo natural en el que cada generación aporta algo para que la siguiente pueda llegar un poco más lejos. Y quizá esa sea una de las razones por las que no cambiaría absolutamente nada de lo ocurrido en Pekín. Porque algunas derrotas aparentes terminan produciendo victorias mucho más grandes de las que uno es capaz de imaginar en ese momento.

La casa de adobe del "soltero de oro"

Resulta curioso comprobar hasta qué punto la vida actual de Jefferson Pérez se parece poco a la imagen que muchos podrían imaginar de una estrella del deporte mundial. En Ecuador continúa siendo una figura enormemente popular —como su sola presencia se ha encargado de demostrar ante la entusiasta a la par que nutrida representación ecuatoriana en Madrid—. Su nombre forma parte de la historia del país y sigue despertando admiración allí donde aparece. Algunos incluso continúan refiriénfose a él como "el soltero de oro". Sin embargo, Jefferson parece sentirse mucho más cómodo hablando de árboles frutales que de fama.

Vive en una casa de adobe en el campo. Lo cuenta con un orgullo que resulta contagioso. Habla de salir al jardín y recoger fruta directamente de sus propios árboles. Habla de la lluvia. Del viento. Del sonido de las ranas al caer la noche. Habla, en definitiva, de una vida sencilla que ha aprendido a valorar precisamente después de haber conocido escenarios mucho más ruidosos. No significa que haya renunciado a la actividad profesional. Continúa desarrollando proyectos, impartiendo conferencias y participando en iniciativas deportivas y empresariales. Lo que ha cambiado es su escala de prioridades.

En una época dominada por la hiperconexión permanente, Jefferson Pérez parece haber encontrado algo que muchos buscan desesperadamente: espacios de silencio. Momentos para pensar. Lugares donde escuchar más a la naturaleza que al teléfono móvil. Y cuando habla de ello no transmite la sensación de estar escapando del mundo, sino de haber encontrado una forma más saludable de convivir con él.

Leer, caminar y pensar

Quizá por eso una de las partes más interesantes de la conversación llega cuando deja de hablar de atletismo y empieza a hablar de salud mental. Está convencido de que el gran problema de nuestro tiempo no es la falta de información, sino la incapacidad para detenernos y procesarla. Ve a muchas personas obsesionadas con mejorar profesionalmente, con producir más y con acumular más responsabilidades, pero olvidándose de dedicarse tiempo a sí mismas.

Su propuesta es tan simple como revolucionaria: reservar una hora al día para uno mismo. Una hora que no pertenezca al trabajo, ni a las redes sociales, ni a las obligaciones. Una hora para caminar, para leer, para pensar. Para cuidar el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Porque, según explica, ambas dimensiones son inseparables. No cree en el deportista que descuida su formación intelectual. Tampoco cree en el intelectual que abandona completamente su salud física. Para él, el equilibrio surge precisamente de la combinación de ambas cosas.

La reflexión resulta especialmente pertinente en una sociedad donde los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento no dejan de crecer. Jefferson no habla como un gurú ni pretende ofrecer recetas mágicas. Simplemente comparte aquello que ha aprendido durante décadas sometido a niveles extremos de exigencia. Y quizá por eso sus palabras resultan tan convincentes. Porque nacen de la experiencia.

"Jamás rechaces el cariño de la gente"

La entrevista a este periódico termina con una reflexión que probablemente resume toda su filosofía vital. Después de una vida llena de éxitos, viajes, reconocimientos y experiencias extraordinarias, Jefferson Pérez asegura que ha aprendido a valorar por encima de todo el tiempo y el afecto de las personas. Entiende que algunos deportistas lleguen a sentirse saturados por la atención constante, pero cree que nunca conviene olvidar lo que realmente significa ese interés: cariño.

Por eso insiste en una idea que repite varias veces durante la conversación. "Jamás rechaces el cariño de la gente. Valora cada abrazo, cada conversación. Valora el tiempo que alguien decide compartir contigo", nos explica. En un mundo acelerado, donde todo parece medirse en resultados y productividad, escuchar a un campeón olímpico hablar de afecto, lectura, silencio y gratitud resulta casi revolucionario. Una lección impagable.

Quizá esa sea la verdadera grandeza de Jefferson Pérez. No las medallas ni los récords. Tampoco las victorias. La verdadera grandeza de la leyenda del atletismo reside en su capacidad de seguir inspirando mucho después de haber cruzado la última línea de meta.