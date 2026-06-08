Simone Biles revela que ha estado "a punto de morir": "Fue la experiencia más aterradora de mi vida"

Simone Biles, la ganadora de siete medallas de oro olímpicas, reveló en sus redes sociales que la semana pasada estuvo ingresada y superó una grave urgencia médica por la que estuvo "a punto de morir". La gimnasta estadounidense calificó la experiencia vivida como "la más aterradora de su vida".

La campeona olímpica no especificó cuál había sido el motivo de permanecer en el hospital, pero mostró una imagen en la que se podían ver en su brazo varias pulseras del centro sanitario en un mensaje en el que habló sobre su estado de salud: "Normalmente no comparto este tipo de cosas porque valoro la privacidad. Pero estar a punto de morir no estaba en mi lista de cosas que hacer", escribió.

Biles continuó explicando que había estado "la semana en la cama descansando", evitando contar qué había pasado y aseguró que lo explicará más adelante. La estadounidense sí reveló que "fue una experiencia aterradora, si no la más aterradora de mi vida".

Por último, mostró su agradecimiento a su entorno: "Quiero dar las gracias a mi círculo más cercano por haberme llamado, preguntado cómo estaba, visitado o enviado flores... ¡Os quiero un montón a todos!"

Parón en su carrera

A sus 29 años, Simone Biles tiene siete títulos olímpicos y 23 títulos mundiales desde el inicio de su carrera. Además, ha inventado nuevos movimientos que llevan su nombre en suelo, potro y barra de equilibrio.

En los JJOO de Tokio 2020 se colgó la medalla de bronce en la barra de equilibrio a pesar de sus problemas de salud mental. En la final por equipos de aquellas olimpiadas entre Estados Unidos y el Comité Olímpico Ruso, Biles no pudo con la presión y antepuso su bienestar mental retirándose.

Después de alejarse de la disciplina deportiva durante dos años, regresó en 2023 consiguiendo dos títulos mundiales y logrando tres oros olímpicos en los JJOO de París 2024. Su presencia en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Los Ángeles 2028 es aún una incógnita.