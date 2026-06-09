Más de 5.000 corredores participarán en la II Carrera Popular Guardia Real en Madrid

Más de 5.000 corredores participarán en la segunda edición de la Carrera Popular Guardia Real, que se celebrará el 28 de junio (08:30) sobre 10 kilómetros con salida y meta en el Palacio Real de Madrid, y que pretende "acercar" la labor de la Guardia Real al ciudadano, anunciaron este martes los organizadores en su presentación oficial en el Palacio Real de El Pardo.

Esta edición aspira a reunir más 5.000 participantes, alrededor de 1.500 más que en la primera edición celebrada el pasado año con motivo del X Aniversario de la Proclamación de SM el Rey, indicó en la presentación la capitán Laura Hergueta, responsable de Comunicación de la Guardia Real.

A falta de más de dos semanas para la celebración de la prueba madrileña, ya se han superado los 2.000 inscritos y la organización confía en que el ritmo de inscritos se acelere significativamente durante los próximos días para acercarse al objetivo de alcanzar esos 5.000 participantes en Madrid.

El coronel Luis Alfonso Choya destacó la "voluntad de continuidad" de esta iniciativa y su importancia como herramienta de acercamiento entre la Guardia Real y la sociedad. "La extraordinaria acogida que tuvo la primera edición nos confirmó que esta carrera había llegado para quedarse. Queremos que siga creciendo año tras año hasta convertirse en una referencia del deporte popular madrileño y, al mismo tiempo, en una oportunidad para compartir con los ciudadanos los valores de esfuerzo, compromiso, compañerismo y vocación de servicio que forman parte de la Guardia Real", señaló.

Por su parte, el atleta Fernando Carro subrayó la calidad del recorrido y el paso por lugares emblemáticos de Madrid. "Hay un par de repechos en el trazado, y creo que va a ser más una carrera de festejar más que de lograr una buena marca", pronosticó el subcampeón de Europa en 3.000 obstáculos en Berlín 2018.

La prueba volverá a ofrecer un recorrido único por algunos de los enclaves más representativos de la capital de España como el Congreso de los Diputados, Paseo del Prado, Plaza de Oriente, calle Mayor, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de España y Parque del Oeste, antes de regresar al entorno del Palacio Real para cruzar la línea de meta.

Uno de los principales atractivos de la carrera continúa siendo su carácter accesible, con una inscripción al alcance de todos los corredores y una propuesta que combina deporte, patrimonio e historia. La segunda edición incorpora mejoras como la camiseta técnica oficial de Joma, patrocinador de la prueba, inspirada en elementos representativos de la Guardia Real y del Palacio Real, así como la medalla de recuerdo que recibirán todos los participantes que completen el recorrido.